Audi Q8 Concept - mẫu SUV cao cấp nhất của Audi

Phiên bản ý tưởng của Q8 là Audi Q8 Concept đã được Audi công bố lần đầu tiên tại triển lãm Detroit vừa diễn ra trong tuần. Dựa trên nền tảng của dòng Q7 hiện tại, Q8 sẽ "soán ngôi" Q7 để trở thành mẫu xe SUV cao cấp nhất trong lịch sử Audi. So với Q7, Q8 có các kích thước lớn hơn ở chiều dài và chiều rộng. Ngoài ra, chiếc xe cũng sở hữu thiết kế "ngầu" và hiện đại hơn nhiều, thể hiện qua cản trước thể thao, lưới tản nhiệt góc cạnh cùng cụm đèn pha LED. Ngoài ra, một điểm khác biệt lớn nữa của Q8 so với Q7 đó là vòm mui của xe được vuốt thuôn dần tạo thành dáng coupe, thay vì kéo dài tới hết đuôi xe dạng wagon như Q7. Chi tiết này đã cho thấy Q8 là một mẫu "xe chơi" thực sự, thay vì còn mang tính đa dụng như Q7. Nội thất của Q8 cũng được thiết kế lại hoàn toàn với các màn hình hiển thị đa thông tin hiện đại, điều khiển bằng cảm ứng cùng những chi tiết ốp nhôm góc cạnh. Do có vòm mui thấp hơn, chiếc xe chỉ còn có 4 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như Q7. Phiên bản Q8 ý tưởng được Audi trang bị cho hệ động lực hybrid gồm động cơ V6 3.0l tăng áp kép đi kèm với động cơ điện, đạt tổng công suất lên tới 442 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh quattro và hộp số tự động 8 cấp. Với hệ động lực mạnh mẽ, Q8 Concept chỉ mất 5,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Nếu sử dụng song song cả 2 động cơ, chiếc xe chỉ "ăn" trung bình 2,35 lít xăng/100 km và có tầm hoạt động 60 km chỉ bằng động cơ điện. Theo Audi, hãng sẽ chính thức sản xuất Q8 vào năm 2018 và định vị chiếc xe ở phân khúc SUV cao cấp với Porsche Cayenne, Bentley Bentayga hay thậm chí là Lamborghini Urus.

