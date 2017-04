Buick Enclave 2018 đối thủ cạnh tranh của MDX và QX60 ra mắt

Cả hai phiên bản Essence và Premium của Enclave 2018 vừa được hãng Buick giới thiệu lần này đều thiếu đi lưới tản nhiệt ba chiều của Avenir, bánh xe 20 inch và nội thất độc bản, thế nhưng họ lại bổ sung rất nhiều những tính năng thông minh khác đủ để cạnh tranh trong thị trường xe SUV gia đình.

Chiếc xe sẽ được cho ra mắt thị trường vào mùa thu năm 2017. Hãng Buick sẽ đưa ra thông báo vào cuối năm nay . Còn nếu ai không thể chờ thêm mà muốn được mục sở thị chiếc xe này thì hãy tiến thẳng Triển lãm ô tô New York.

"Khách hàng đã miêu tả chiếc xe với một diện mạo "bóng bẩy " - một từ không thường được nghe khi miêu tả về những chiếc SUV 7 chỗ.

“Enclave sẽ là một sản phẩm thay đổi cuộc chơi cho thương hiệu Buick và từ đó trở thành một trong những chiếc xe quan trọng và thành công nhất của chúng tôi” - Giám đốc của Buick & GMC- Duncan Aldred cho hay. “Chiếc xe là nhân tố giúp thương hiệu Buick phát triển hơn, giúp thay đổi quan điểm về chúng tôi và trở thành chiếc xe đi đầu cho những tiêu chuẩn mà chúng tôi đại diện: Thông minh, phong cách và sang trọng”.

So sánh với những đối thủ cạnh tranh như Acura MDX, hàng ghế thứ ba của Enclave có buồng để chân lớn hơn 5,6 inches (14,2 cm) so với kích cỡ chuẩn, 4,5 inches (11,4 cm) so với Audi Q7 và gần 3 inches (7cm) so với Infiniti QX60.

Ba chiếc SUV được đề cập đến trong thông cáo của Buick cho biết về đối thủ trực tiếp của Enclave trên thị trường. Trong khi MDX và QX60 có vẻ sẽ nằm trong tầm ngắm, thì rất khó để khẳng định rằng liệu Enclave sẽ còn cạnh tranh với Audi Q7 hay bất kỳ chiếc SUV cỡ trung sang trọng nào khác ở châu Âu.

Khoang để đồ rộng rãi khi được gấp hàng ghế thứ 2 và 3.

Tuy nhiên, Buick nói rằng họ đã nâng cao chất lượng của mẫu Enclave. Helen Emsley, Giám đốc điều hành của Buick & GMC Design, cho biết: "Từng chi tiết nhỏ của những mẫu Enclave mới đều được thiết kế để người dùng cảm thấy được chất lượng, sự công phu và sự đồng bộ.".

Tất cả các mẫu của Buick Enclave vào năm 2018 đều có nút khởi động không cần chìa khóa, điều hòa tự động 3 khu vực, điều khiển từ xa chung cũng như 6 cổng USB. Xe cũng được trang bị hotspot Wi-Fi OnStar 4G LTE và năm năm miễn phí sử dụng của OnStar Basic Plan. Sử dụng hệ thống thông tin giải trí với một màn hình cảm ứng 8 inch tương thích với Apple CarPlay, Android Auto.

Nội thất hiện đại và tập trung cho người lái.

Động cơ của chiếc Enclave mới là động cơ V6 3.6 lít sản sinh 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm cùng hệ thống dẫn động bốn bánh với sự trợ giúp của hộp số tự động 9 cấp. Mẫu SUV mới này cũng có hệ dẫn động thông minh với hộp số ly hợp kép phía sau bộ vi phân và chức năng chuyển đổi AWD (all-wheel drive) đầu tiên của Buick, giúp cải thiện kiểm soát và hiệu suất.

Với công suất kéo 5.000 lbs, chiếc Enclave 2018 có thể dễ dàng kéo theo một chiếc thuyền thể thao dài 6,4 m (21-feet)./.