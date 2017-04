Những mẫu xe không thể bỏ qua tại triển lãm ô tô New York 2017

Triển lãm ô tô New York không phải là chương trình lớn nhất trong năm, nhưng là buổi mở đầu cho những buổi biểu diễn lớn trong 12 tháng tới. Kiểu dáng TLX sang trọng của Acura xuất hiện ở triển lãm ô tô New York 2017. Thiết kế sang trọng chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách của Precision Concept. Cụm đèn LED ấn tượng của Acura TLX 2018 Dodge Challenger Hellcat đã là chiếc xe rất đỉnh, nhưng SRT Demon hứa hẹn sẽ còn tuyệt vời hơn. New York là địa điểm ra mắt và trình bán đầu tiên của Range Rover Velar ở khu vực Bắc Mỹ. Jeep vay mượn động cơ Hellcat từ Dodge để sản xuất Grand Cherokee Trackhawk. Hình ảnh của Infiniti về dòng QX80 tiếp theo cho thấy phần trước của xe đẹp hơn mọi mẫu SUV hiện nay. Dòng QX80 đã được ra mắt cách đây ba năm tại Triển lãm ô tô New York 2014. Chúng ta đã có phiên bản GT-R ở Anh, nhưng mô hình này lại có mặt tại New York trước khi bắt đầu được bán ở Mỹ. Toyota đã giới thiệu một số chi tiết của dòng FT-4X, chiếc xe có những chi tiết ghồ ghề rất mạnh mẽ, đây có thể là sự thay thế cho dòng Hummer-esque của FJ Cruiser. Vành xe độc đáo của Toyota FT-4X.

