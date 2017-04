Hình ảnh 30 mẫu xe Mercedes phô diễn sức mạnh tại Việt Nam

Từ ngày 12 - 17/4/2017 tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), Mercedes-Benz Việt Nam đã tổ chức Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) nhằm đem đến cho những người yêu thích dòng xe có dịp trải nghiệm hơn 30 mẫu xe của Mercedes từ dòng A-Class đến S-Class, GLA đến GLS cùng 2 dòng xe mới là GLC và E-Class 2017. Đặc biệt, khách hàng có thể “cầm cương” Mercedes-AMG A 45 4MATIC và Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC ở nội dung vô cùng hấp dẫn - Đua xe đường thẳng (Drag race). Đây là lần thứ 14 Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz được tổ chức. Tham gia chương trình khách hàng sẽ trải qua 5 bài tập khác nhau. 3 bài tập cơ bản về kỹ năng lái xe an toàn vẫn được duy trì cho các tay lái và hai bài tập nâng cao với nội dung mô phỏng các môn thể thao tốc độ. Trước mỗi bài tập, các học viên sẽ được các huấn luyện viên người nước ngoài và Việt Nam hướng dẫn cách thức để thực hiện bài tập. Mỗi bài tập sẽ được thực hành trong vòng 30 phút. Ở bài tập đánh lái hình chữ chi (Zig-zag Handling) và bài phanh, chuyển hướng đột ngột ở tốc độ cao người lái sẽ được trải nghiệm khả năng đánh lái chính xác và sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống phanh ABS, BAS trên các mẫu E-Class, C-Class và CLA. Trong bài tập mô phỏng đường đua thẳng Drag race ngoài các mẫu E-Class, C-Class và CLA còn có sự góp mặt của 2 mẫu xe Mercedes-AMG A 45 4MATIC và GLA 45 4MATIC hiệu suất cao mang đến nhiều cảm nhận thú vị cho các tay lái. Ở bài tập này, người lái sẽ thấy được khả năng bứt tốc ấn tượng của các mẫu xe của Mercedes-Benz. Đặc biệt, với các mẫu xe Mercedes-AMG A 45 4MATIC và GLA 45 4MATIC sẽ được trải nghiệm tính năng Race Start đầy phấn khích khi lưng bạn dính chặt vào ghế lái ở tốc độ cao. Còn trong bài tập Kiểm soát xe trên bề mặt siêu trượt, người lái sẽ được cảm nhận hệ thống ESP của xe. Ở bài tập này, các mẫu xe sẽ được lắp cặp lốp sau chuyên dụng cho việc drift của Michelin. Người lái sẽ được trải nghiệm công dụng của ESP khi tắt và mở trong lúc xe bị văng và mất sự ổn định. (Ảnh: MBV). Đặc biệt, ở bài tập nâng cao Vượt địa hình tốc độ cao (Rally), các mẫu GLC, GLE đã có một màn thể hiện off road ấn tượng. Những cung đường khó... (Ảnh: MBV). ... chạy tốc độ cao... ... lầy lội nhưng các mẫu xe đều vượt qua một cách ấn tượng và trơn tru với sự hỗ trợ của các công nghệ, hệ thống an toàn tiên tiến. (Ảnh: MBV). Kết thúc 5 bài tập, người lái đều có những cảm nhận thú vị và phấn khích trước khả năng vận hành cũng như an toàn của các mẫu xe Mercedes-Benz. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_04_14/Sequence_mec_SBMD.mp4

Từ ngày 12 - 17/4/2017 tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), Mercedes-Benz Việt Nam đã tổ chức Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) nhằm đem đến cho những người yêu thích dòng xe có dịp trải nghiệm hơn 30 mẫu xe của Mercedes từ dòng A-Class đến S-Class, GLA đến GLS cùng 2 dòng xe mới là GLC và E-Class 2017. Đặc biệt, khách hàng có thể “cầm cương” Mercedes-AMG A 45 4MATIC và Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC ở nội dung vô cùng hấp dẫn - Đua xe đường thẳng (Drag race). Đây là lần thứ 14 Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz được tổ chức. Tham gia chương trình khách hàng sẽ trải qua 5 bài tập khác nhau. 3 bài tập cơ bản về kỹ năng lái xe an toàn vẫn được duy trì cho các tay lái và hai bài tập nâng cao với nội dung mô phỏng các môn thể thao tốc độ. Trước mỗi bài tập, các học viên sẽ được các huấn luyện viên người nước ngoài và Việt Nam hướng dẫn cách thức để thực hiện bài tập. Mỗi bài tập sẽ được thực hành trong vòng 30 phút. Ở bài tập đánh lái hình chữ chi (Zig-zag Handling) và bài phanh, chuyển hướng đột ngột ở tốc độ cao người lái sẽ được trải nghiệm khả năng đánh lái chính xác và sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống phanh ABS, BAS trên các mẫu E-Class, C-Class và CLA. Trong bài tập mô phỏng đường đua thẳng Drag race ngoài các mẫu E-Class, C-Class và CLA còn có sự góp mặt của 2 mẫu xe Mercedes-AMG A 45 4MATIC và GLA 45 4MATIC hiệu suất cao mang đến nhiều cảm nhận thú vị cho các tay lái. Ở bài tập này, người lái sẽ thấy được khả năng bứt tốc ấn tượng của các mẫu xe của Mercedes-Benz. Đặc biệt, với các mẫu xe Mercedes-AMG A 45 4MATIC và GLA 45 4MATIC sẽ được trải nghiệm tính năng Race Start đầy phấn khích khi lưng bạn dính chặt vào ghế lái ở tốc độ cao. Còn trong bài tập Kiểm soát xe trên bề mặt siêu trượt, người lái sẽ được cảm nhận hệ thống ESP của xe. Ở bài tập này, các mẫu xe sẽ được lắp cặp lốp sau chuyên dụng cho việc drift của Michelin. Người lái sẽ được trải nghiệm công dụng của ESP khi tắt và mở trong lúc xe bị văng và mất sự ổn định. (Ảnh: MBV). Đặc biệt, ở bài tập nâng cao Vượt địa hình tốc độ cao (Rally), các mẫu GLC, GLE đã có một màn thể hiện off road ấn tượng. Những cung đường khó... (Ảnh: MBV). ... chạy tốc độ cao... ... lầy lội nhưng các mẫu xe đều vượt qua một cách ấn tượng và trơn tru với sự hỗ trợ của các công nghệ, hệ thống an toàn tiên tiến. (Ảnh: MBV). Kết thúc 5 bài tập, người lái đều có những cảm nhận thú vị và phấn khích trước khả năng vận hành cũng như an toàn của các mẫu xe Mercedes-Benz.