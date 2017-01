Những điều nên lưu ý khi lái xe đi chơi Tết

Hãy bắt đầu việc lái xe một cách thông minh với việc kiểm tra thật kĩ xe và luôn lưu sẵn số điện thoại của dịch vụ cứu hộ giao thông 24h Đầu tiên tư thế ngồi lái xe phải thực sự thoải mái Thắt dây an toàn: Một hành động đơn giản như thắt dây an toàn là một trong những điều quan trọng nhất mà lái xe có thể làm để đảm bảo an toàn Khi bạn cảm thấy buồn ngủ thì hãy thay đổi tốc độ thường xuyên, nhai kẹo... Nếu vẫn không cứu vãn được thì bạn hãy tấp ngay vào quán nước nào khóa xe cho thật cẩn thận ngủ khoảng 15-30 phút Không nên lái xe song song với xe tải Lái xe cần duy trì tốc độ bằng với xe đã vượt đảm bảo khoảng cách an toàn, không được phóng nhanh, vượt ẩu Quan niệm đi chậm là an toàn không phải lúc nào cũng đúng, nhất là trên đường cao tốc. Luôn báo hiệu cho xe khác biết mình sắp làm gì Đọc chỉ dẫn hoặc điều chỉnh thiết bị GPS liên tục có thể gây ra những tình huống nguy hiểm khi lái xe, vì vậy bạn hãy lên kế hoạch cho quãng đường đi của mình từ trước Không uống rượu bia khi lái xe Giữ khoảng cách: Hãy cho bản thân đủ thời gian để phản ứng với những tình huống giao thông bằng cách giữ khoảng cách với xe phía trước và hãy đi đúng làn đường của mình Đừng rời mắt khỏi đường, giữ vững tay lái và đừng đọc hay trả lời tin nhắn cũng như điện thoại khi đang lái xe

