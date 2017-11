Top 10 dòng sedan bán chạy nhất tại Mỹ năm 2017

10. Chevrolet Malibu: Chevy cho ra mắt phiên bản Malibu được nâng cấp vào năm ngoái, với một thiết kế mềm mại, rộng rãi hơn và cải thiện tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là một chiếc xe an toàn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như cảnh báo sai làn, cảnh báo chuyển làn và cảnh báo giao thông phía sau… Tuy số lượng xe bán ra có giảm sút so với trước, khoảng 16,5% so với năm ngoái, tuy nhiên Malibu vẫn đem lại cho General Motors một khoản tiền không hề nhỏ. 9. Hyundai Elantra: Không như những phiên bản trước đó, chiếc Elantra mới nhất là sự lựa chọn hợp lí cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, mang lại những giá trị xứng đáng với giá thành. Đây là một chiếc xe rộng rãi, ổn định và được tích hợp nhiều công nghệ cao như cảm biến điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và hỗ trợ chuyển làn. Giống như chiếc Malibu, số lượng xe bán ra trong năm 2017 giảm đi 8,8% so với năm ngoái. 8. Chevrolet Cruze: Chiếc Chevy Cruze trở nên phổ biến hơn sau phiên bản nâng cấp của nó vào năm 2016. Rất khó có thể tìm được những bình luận nào mà không hài lòng về hiệu năng, giá trị và những tính năng của xe. Với phiên bản Cruze 2016, chúng tôi thấy đây là sự cân bằng giữa chiếc Honda Civic và Hyundai Elantra. Điều này thể hiện ở sản lượng xe được bán ra trong tháng 10 – tăng 3,4%. 7. Ford Fusion: Chiếc Fusion công nghệ cao là một chiếc xe tốt và ít người phủ nhận điều này. Phiên bản mới nhất thậm chí còn có một phiên bản thể thao, kiểm soát được độ xóc, hút khí lớn hơn, bánh xe 19 inch… Bạn cũng có thể sở hữu phiên bản hybrid. Tuy nhiên, bạn sẽ sốc khi biết rằng lượng xe được bán ra đã giảm 22,6% trong năm nay, một con số không hề nhỏ. 6. Nissan Sentra: Nissan rất tích cực trong việc đảm bảo chiếc Sentra sẽ thành công. Mặc dù có một số phản hồi về việc chiếc xe hơi ồn ào, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này đã đưa ra mức giá vô cùng ưu đãi cho chiếc xe. Điều đó được khẳng định bởi lượng xe bán ra tăng 0,2% trong tháng 10 năm 2017, đưa chiếc xe trở thành một trong những dòng sedan bán chạy nhất tại Mỹ. 5. Nissan Altima: Mặc dù đứng ở vị trí thứ 5 tuy nhiên sản lượng xe tiêu thụ trong tháng 10 này đã giảm 17,1% lí do được đưa ra bởi Nissan đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng đến với chiếc xe này. Đây vẫn là một chiếc xe tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, có vẻ nó đang mất dần đi sự tín nhiệm của khách hàng. 4. Honda Accord: Lượng xe tiêu thụ giảm 15% trong 9 tháng đầu năm 2017, nhưng đó không phải là một điều quá tệ với một chiếc xe phổ biến như Honda Accord. Phiên bản 2018 sẽ thể thao hơn, nhiều tính năng hơn, chất lượng được cải thiện và rộng rãi hơn cho hành khách. Đây đúng là một chiếc xe dành cho gia đình đích thực. Sản lượng trong tháng 10 giảm 2.,3%, nhưng phiên bản mới xe giúp điều này được cải thiện sớm thôi. 3. Toyota Corolla Sedan: Chiếc Corolla là một trong những chiếc xe bán chạy nhất thế giới. Mặc dù đạt được sự tín nhiệm rất cao và có giá rất cạnh tranh, nhưng lượng xe bán ra vẫn giảm 9 % trong năm nay. 2. Toyota Camry: Với một phiên bản hoàn toàn mới và được đánh giá cao, Toyota cuối cùng cũng có thể hoàn thiện những điểm yếu của Camry thế hệ trước. Camry 2018 là chiếc sedan đầu tiên được ra mắt bởi Toyota sau khi ông Akio Toyoda khẳng định sẽ ‘‘không còn những chiếc xe buồn tẻ nữa’’, cũng như chính công ty của ông thừa nhận. Nếu nói đây là chiếc Camry đẹp nhất lịch sử thì cũng không có gì khó hiểu. 1. Honda Civic: Civic là chiếc xe được bán chạy nhất năm ngoái cũng như năm nay, tăng 1,5% trong tháng 10. Đây là chiếc xe bán chạy nhất Mỹ mà không phải là dòng bán tải hay crossover. Civic luôn được ưa chuộng và phiên bản sắp tới sẽ rộng rãi hơn, mạnh mẽ và đẹp hơn. Cũng sẽ hơi sớm khi nói về giá trị lâu dài của chiếc xe này, tuy nhiên Civic luôn là chiếc xe tốt, đáng tin cậy và thú vị khi so sánh với những đối thủ trực tiếp của nó.

10. Chevrolet Malibu: Chevy cho ra mắt phiên bản Malibu được nâng cấp vào năm ngoái, với một thiết kế mềm mại, rộng rãi hơn và cải thiện tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là một chiếc xe an toàn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như cảnh báo sai làn, cảnh báo chuyển làn và cảnh báo giao thông phía sau… Tuy số lượng xe bán ra có giảm sút so với trước, khoảng 16,5% so với năm ngoái, tuy nhiên Malibu vẫn đem lại cho General Motors một khoản tiền không hề nhỏ. 9. Hyundai Elantra: Không như những phiên bản trước đó, chiếc Elantra mới nhất là sự lựa chọn hợp lí cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, mang lại những giá trị xứng đáng với giá thành. Đây là một chiếc xe rộng rãi, ổn định và được tích hợp nhiều công nghệ cao như cảm biến điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và hỗ trợ chuyển làn. Giống như chiếc Malibu, số lượng xe bán ra trong năm 2017 giảm đi 8,8% so với năm ngoái. 8. Chevrolet Cruze: Chiếc Chevy Cruze trở nên phổ biến hơn sau phiên bản nâng cấp của nó vào năm 2016. Rất khó có thể tìm được những bình luận nào mà không hài lòng về hiệu năng, giá trị và những tính năng của xe. Với phiên bản Cruze 2016, chúng tôi thấy đây là sự cân bằng giữa chiếc Honda Civic và Hyundai Elantra. Điều này thể hiện ở sản lượng xe được bán ra trong tháng 10 – tăng 3,4%. 7. Ford Fusion: Chiếc Fusion công nghệ cao là một chiếc xe tốt và ít người phủ nhận điều này. Phiên bản mới nhất thậm chí còn có một phiên bản thể thao, kiểm soát được độ xóc, hút khí lớn hơn, bánh xe 19 inch… Bạn cũng có thể sở hữu phiên bản hybrid. Tuy nhiên, bạn sẽ sốc khi biết rằng lượng xe được bán ra đã giảm 22,6% trong năm nay, một con số không hề nhỏ. 6. Nissan Sentra: Nissan rất tích cực trong việc đảm bảo chiếc Sentra sẽ thành công. Mặc dù có một số phản hồi về việc chiếc xe hơi ồn ào, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này đã đưa ra mức giá vô cùng ưu đãi cho chiếc xe. Điều đó được khẳng định bởi lượng xe bán ra tăng 0,2% trong tháng 10 năm 2017, đưa chiếc xe trở thành một trong những dòng sedan bán chạy nhất tại Mỹ. 5. Nissan Altima: Mặc dù đứng ở vị trí thứ 5 tuy nhiên sản lượng xe tiêu thụ trong tháng 10 này đã giảm 17,1% lí do được đưa ra bởi Nissan đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng đến với chiếc xe này. Đây vẫn là một chiếc xe tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, có vẻ nó đang mất dần đi sự tín nhiệm của khách hàng. 4. Honda Accord: Lượng xe tiêu thụ giảm 15% trong 9 tháng đầu năm 2017, nhưng đó không phải là một điều quá tệ với một chiếc xe phổ biến như Honda Accord. Phiên bản 2018 sẽ thể thao hơn, nhiều tính năng hơn, chất lượng được cải thiện và rộng rãi hơn cho hành khách. Đây đúng là một chiếc xe dành cho gia đình đích thực. Sản lượng trong tháng 10 giảm 2.,3%, nhưng phiên bản mới xe giúp điều này được cải thiện sớm thôi. 3. Toyota Corolla Sedan: Chiếc Corolla là một trong những chiếc xe bán chạy nhất thế giới. Mặc dù đạt được sự tín nhiệm rất cao và có giá rất cạnh tranh, nhưng lượng xe bán ra vẫn giảm 9 % trong năm nay. 2. Toyota Camry: Với một phiên bản hoàn toàn mới và được đánh giá cao, Toyota cuối cùng cũng có thể hoàn thiện những điểm yếu của Camry thế hệ trước. Camry 2018 là chiếc sedan đầu tiên được ra mắt bởi Toyota sau khi ông Akio Toyoda khẳng định sẽ ‘‘không còn những chiếc xe buồn tẻ nữa’’, cũng như chính công ty của ông thừa nhận. Nếu nói đây là chiếc Camry đẹp nhất lịch sử thì cũng không có gì khó hiểu. 1. Honda Civic: Civic là chiếc xe được bán chạy nhất năm ngoái cũng như năm nay, tăng 1,5% trong tháng 10. Đây là chiếc xe bán chạy nhất Mỹ mà không phải là dòng bán tải hay crossover. Civic luôn được ưa chuộng và phiên bản sắp tới sẽ rộng rãi hơn, mạnh mẽ và đẹp hơn. Cũng sẽ hơi sớm khi nói về giá trị lâu dài của chiếc xe này, tuy nhiên Civic luôn là chiếc xe tốt, đáng tin cậy và thú vị khi so sánh với những đối thủ trực tiếp của nó.