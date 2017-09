Ảnh: Tên cướp để lại vật lạ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn

Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng HD Bank (ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 10h40 sáng 1/9, một đối tượng nam (khoảng 24 tuổi), đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe mô tô đi vào quầy giao dịch. Lúc này, nhân viên đang kiểm đếm tiền trên bàn để chuẩn bị nhập kho thì nam thanh niên sử dụng một vật cuốn khăn màu trắng nghi là mìn một mã tấu nói “đưa hết tiền đây cho tau, không tau chém”. Do hoảng loạn, nhân viên giao dịch Nguyễn Thị Thảo Chi (Quầy số 4), đã gom tiền trên bàn khoảng 27 triệu đồng, bỏ vào túi ni lon màu đen của đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang nhân viên Lưu Hoàng Quỳnh Như (quầy số 2), khống chế buộc mở ngăn bàn, lấy khoảng 200 triệu đồng. Cùng lúc đó, khách hàng Nguyễn Đình Cương (xã Suối Cát) và nhân viên bảo vệ ngân hàng Trương Phước Hùng, dùng ghế (trong ảnh), ném theo, đối tượng bỏ chạy ra tiền sảnh bị ngã, làm rớt lại số tiền khoảng 90 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lấy xe máy, bỏ chạy theo hướng thị trấn Gia Ray đi xã Xuân Tâm, cách hiện trường 1 km thì va chạm với một em học sinh chạy xe đạp ngược chiều. Đối tượng bị ngã rớt lại cục tiền 42 triệu đồng, rồi đứng dậy chạy theo hướng Bình Thuận. Người dân đã nhặt tiền và giao cho cơ quan công an. Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước nửa lon bia màu đen. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng. Đồng thời lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tháo dỡ vật nghi vấn và xác định, vật thể làm giả bom tự chế./.

