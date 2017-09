Nóng trong ngày: Thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp ngân hàng HD Bank ở thị trấn Gia Ray, Đồng Nai: Thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng HD Bank (ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) xảy ra vào khoảng 10h40 sáng 1/9. Nghi can là nam giới, khoảng 24 tuổi, bịt mặt cầm một vật nghi là mìn và mã tấu đe dọa buộc một nhân viên gom toàn bộ số tiền trên bàn được khoảng 27 triệu đưa cho hắn. Tiếp đến, tên này còn uy hiếp một nhân viên khác đưa số tiền khoảng 200 triệu. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, đối tượng 2 lần làm rớt tiền, người dân nhặt được đã giao cơ quan công an. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng. Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng từng là lãnh đạo của PVN, trong đó có Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng của PVN. Trong ảnh, từ trái qua phải: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường.(Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin điên cuồng chống trả công an: Khoảng 13h ngày 1/9, tại khu vực bản Nà Hôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng cảnh sát Điều tra tôi phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức phá chuyên án 817C, bắt quả tang Thào A Chua (SN 1994, trú tại bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin. Cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thị Hương (SN 1976, trú tại tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là cán bộ Tỉnh Đoàn Bắc Kạn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.(Ảnh: Công an Bắc Kạn) Đột nhập nhà dân trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng: Ngày 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp Lê Trường Quang (25 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh) về hành vi trộm cắp tài sản. Tính từ đầu tháng 7 đến khi bị bắt, Quang đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Ninh Bình và thành phố Hà Nội, chiếm đoạt tiền và tài sản trị giá gần 300 triệu đồng. Bắt thêm 1 đối tượng đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Cục Cảnh sát hình sự (C45- Bộ Công an) vừa thực hiện lệnh bắt giữ thêm một đối tượng trú tại TP Đà Nẵng về hành vi nhắn tin đe doạ ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên hiện cơ quan công an chưa cung cấp danh tính của đối tượng.(Ảnh minh họa) Côn đồ bịt mặt nổ súng vào 3 người ngồi trên taxi: Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang điều tra vụ xô xát, nổ súng xảy ra vào khoảng 15h ngày 31/8 tại khu vực xã Hoàng Sơn khiến 3 người bị thương. Trong ảnh, 3 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: VnExpress) Theo clip do các nạn nhân ghi lại, có khoảng 10 thanh niên bịt mặt mang theo dao kiếm và súng hoa cải tấn công. Các đối tượng đã ném đá vỡ kính xe ô tô, bắn nhiều phát đạn vào trong khiến các nạn nhân bị thương ở vùng đầu, lưng, tay. Một trong những người cầm súng có mặt tại hiện trường. Ảnh cắt từ clip “Nữ quái” mang 6000 viên thuốc lắc về Hà Nội tiêu thụ: Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lắc. Đối tượng Trần Thị Kim Thu (SN 1981, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) khai nhận mua số thuốc lắc trên ở Hải Phòng với giá 900 triệu đồng về bán để kiếm lời.

