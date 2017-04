Bắt bảo vệ công ty trộm cắp tiền của công nhân ​

Mặc dù là bảo vệ của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, thế nhưng thay vì bảo vệ tài sản, Đặng Quốc Hưng lại tìm những sơ hở của công nhân để trộm cắp tiền và tài sản.

Đối tượng Đặng Quốc Hưng tại cơ quan điều tra Khoảng 11h30 phút, ngày 18/4, Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc, chị Đỗ Thị Phương, trú huyện Thanh Ba để xe máy trong nhà xe của công ty Fabchem Vina đã bị kẻ gian cạy cốp, trộm cắp số tiền 20 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Ba đã có mặt tại hiện trường. Sau gần 5 giờ đồng hồ, Công an huyện Thanh Ba đã làm rõ thủ phạm là Đặng Quốc Hưng, là bảo vệ của công ty Fabchem Vina.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, trong quá trình làm bảo vệ tại công ty, Hưng quan sát thấy chị em phụ nữ đi xe tay ga thường hay để tiền và tài sản có giá trị trong cốp xe.

Rạng sáng ngày 18/4, lợi dụng lúc 2 bảo vệ làm cùng ca đi tuần, Hưng đã tiến hành cạy cốp xe của những công nhân đi làm ca đêm để trộm cắp tài sản./.