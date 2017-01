Bị đánh chết vì đi trả thù giúp bạn

Chiều 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã di lý nhóm nghi can giết người gồm: Thạch Khai (29 tuổi), Lý Vết (26 tuổi) và Sơn Ngọc Nghiên (28 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng; tạm trú phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) từ Sóc Trăng về Bình Dương. Các nghi can tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, ngày 2/1, Thạch Khai, Triệu Sênh (32 tuổi) cùng một số người khác nhậu tại nhà trọ Khánh Bình (thuộc khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên). Tại đây, giữa Thạch Khai và Triệu Sênh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Được mọi người căn ngăn, Triệu Sênh bỏ ra về. Sau đó, Triệu Sênh về nói lại chuyện vừa xảy ra với Lý Tọt.

Khoảng 30 phút sau, Lý Tọt, Lý Tào và Lâm Thái đến tìm đến phòng trọ đánh Thạch Khai để trả thù cho Triệu Sênh. Khi đến nơi giữa hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Lý Tọt, Lý Tào và Lâm Thái bị Thạch Khai, Lý Vết và Ngọc Nghiên dùng gạch, gậy, dao đánh gây thương tích nặng.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Lý Tọt đã chết tại bệnh viện, vì chấn thương sọ não. Sau khi gây án, cả ba bắt xe ô tô bỏ trốn về huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Biết không thoát tội, đến ngày 16/1, các đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú./.