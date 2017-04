Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng giải cứu thành công nạn nhân Hàng Thị Sua (SN 1999, trú tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 27/2, sau khi nhận được tin trình báo của gia đình ông Hàng A Dạng (trú tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) trình báo về việc con gái là Hàng Thị Sua bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc từ tháng 10/2016, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh và giải cứu thành công cháu Hàng Thị Sua.

Như vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn la đã tiến hành giải cứu thành công 5 nạn nhân; đồng thời bắt, khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng./.