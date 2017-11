Nhân vật thứ 8 liên quan vụ Ngân hàng Đông Á vừa bị khởi tố là ai?

Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố thêm 8 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongABank. Cùng với 7 đối tượng khác, ông Nguyễn Hồng Ánh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin trên Thanh Niên cho biết, ông Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ TP.HCM) nguyên là cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ánh vào rạng sáng 24/11 tại nhà riêng ở KP6, P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM). Ngay sau khi bị bắt, ông Ánh đã bị di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin trên Người Lao Động, Thanh Niên cùng cho biết, ông Ánh ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) nhưng đến thời hạn không trả gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền lớn.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có./.