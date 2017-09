“Nữ quái” mang 6000 viên thuốc lắc về Hà Nội tiêu thụ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 30/8, tại khu vực cống Am thuộc địa bàn xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một xe taxi mang BKS: 99A-091.xx đang lưu thông theo hướng Hải Dương- Bắc Ninh có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh cho lái xe dừng phương tiện.

Đối tượng Thu tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bục ghế sau xe taxi do Nguyễn Bá L (SN 1987, trú tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) điều khiển chở theo Trần Thị Kim Thu (SN 1981, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) giấu 6 túi nilon màu trắng có kích thước 15x20cm.

Tang vật vụ án.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định, bên trong chứa khoảng 6000 viên nén màu xanh hình tròn nghi là thuốc lắc nên đã bắt giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận các viên nén màu xanh bị thu giữ là thuốc lắc được mua ở Hải Phòng với giá 900 triệu đồng về bán để kiếm lời.

Trao đổi về vụ việc, Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC47) tỉnh Hải Dương chia sẻ, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Thu đã tỏ ra là một đối tượng khá cáo già. Đến khi bị bắt, Thu vẫn khá khôn khéo khi né những những câu hỏi của các điều viên. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, Thu mới cúi đầu chịu nhận tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

