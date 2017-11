10 cách tự nhiên để tăng cường "hormon vui vẻ" ngay lập tức

Ngửi mùi hương vani hoặc hoa oải hương: Một số mùi hương có thể cải thiện tâm trạng của bạn bằng cách tác động đến việc sản xuất endorphin - các chất tạo cảm xúc tích cực của não. Ví dụ, hương thơm của vani giúp làm giảm lo lắng, thường liên quan đến trầm cảm. Trong một nghiên cứu khác, hương thơm của tinh dầu oải hương cải thiện các triệu chứng trầm cảm và mất ngủ. Ăn nhân sâm: Nhân sâm có thể giúp những người đang cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng phục hồi. Loại thảo mộc này đã được chứng minh là giúp cân bằng việc giải phóng các hormon gây căng thẳng trong cơ thể. Nó cũng có thể tăng cường sản xuất endorphin, hormon cảm xúc tích cực được sản xuất bởi não bộ. Có một số bằng chứng khoa học cho thấy nhân sâm cải thiện hiệu suất của tinh thần, trí nhớ và rất hữu ích trong việc giảm lượng đường trong máu ở người bị tiểu đường tuýp 2. Tập thể dục nhóm: Tập thể dục có một số ưu điểm khác biệt. Nó có thể làm cho mức độ endorphin của bạn một tăng lên. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tập thể dục nhóm có sự gia tăng nhanh chóng những hormon cảm thấy tốt hơn so với những người tập một mình. Ví dụ tập thể dục nhịp điệu sẽ giải phóng endorphin và khuyến khích suy nghĩ tích cực. Tìm kiếm niềm vui mỗi ngày: Đã có nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em cười khoảng 300 lần một ngày, trong khi người lớn cười, trung bình chỉ khoảng năm lần mỗi ngày. Càng cười nhiều, thì tinh thần của chúng ta càng tốt. Các vấn đề cũng có vẻ co lại, mang lại cảm giác năng lượng gia tăng. Quan hệ tình dục: Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, quan hệ tình dục giúp giảm căng thẳng cũng như giảm bớt đau và giúp làm lành vết thương. Dành thời gian cho những khoảnh khắc gần gũi này cũng làm dịu cơ thể do sự gia tăng của những endorphins nâng cao tinh thần. Thưởng thức socola: Những người yêu thích socola sẽ vui mừng khi biết rằng socola đen cung cấp sự bảo vệ chống lại các cơn đau tim và đột quỵ. Nhờ có hàm lượng polyphenol cao và các chất chống oxy hoá khác. Socola làm giảm chứng viêm, giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu, làm tăng cholesterol LDL tốt, giúp bảo vệ sức khoẻ của động mạch. Nó cũng chứa các hóa chất kích thích sự giải phóng các endorphin, các chất kích thích kích thích sự giảm đau của cơ thể. Nghe nhạc: Lắng nghe âm nhạc mà bạn yêu thích tạo nên nên niềm vui nhờ giải phóng các chất hoá học trong não. Ăn cay: Ăn thức ăn cay: Khi lưỡi cảm nhận vị cay, não bộ sẽ hiểu là cơ thể đang bị đau đớn và "chỉ đạo" cơ thể giải phóng nhiều endorphins. Tình nguyện: Các nhà nghiên cứu hàng đầu và giáo sư kinh tế thuộc đại học Oregon, Bill Harbaugh nói rằng: người ta cảm thấy nhiều sự kích thích trong não hơn khi họ tự nguyện cho đi hay đối xử tốt với người khác. Chạy bộ: Một nghiên cứu phát hiện ra rằng sau khi chạy bộ hai tiếng đồng hồ, các vận động viên đã làm tăng mức endorphin trong não của họ hơn trước đó. Một kết quả nghiên cứu ở các tình nguyện viên cũng cho thấy sự gia tăng trạng thái phấn khích và hạnh phúc sau khi tập thể dục.

Ngửi mùi hương vani hoặc hoa oải hương: Một số mùi hương có thể cải thiện tâm trạng của bạn bằng cách tác động đến việc sản xuất endorphin - các chất tạo cảm xúc tích cực của não. Ví dụ, hương thơm của vani giúp làm giảm lo lắng, thường liên quan đến trầm cảm. Trong một nghiên cứu khác, hương thơm của tinh dầu oải hương cải thiện các triệu chứng trầm cảm và mất ngủ. Ăn nhân sâm: Nhân sâm có thể giúp những người đang cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng phục hồi. Loại thảo mộc này đã được chứng minh là giúp cân bằng việc giải phóng các hormon gây căng thẳng trong cơ thể. Nó cũng có thể tăng cường sản xuất endorphin, hormon cảm xúc tích cực được sản xuất bởi não bộ. Có một số bằng chứng khoa học cho thấy nhân sâm cải thiện hiệu suất của tinh thần, trí nhớ và rất hữu ích trong việc giảm lượng đường trong máu ở người bị tiểu đường tuýp 2. Tập thể dục nhóm: Tập thể dục có một số ưu điểm khác biệt. Nó có thể làm cho mức độ endorphin của bạn một tăng lên. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tập thể dục nhóm có sự gia tăng nhanh chóng những hormon cảm thấy tốt hơn so với những người tập một mình. Ví dụ tập thể dục nhịp điệu sẽ giải phóng endorphin và khuyến khích suy nghĩ tích cực. Tìm kiếm niềm vui mỗi ngày: Đã có nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em cười khoảng 300 lần một ngày, trong khi người lớn cười, trung bình chỉ khoảng năm lần mỗi ngày. Càng cười nhiều, thì tinh thần của chúng ta càng tốt. Các vấn đề cũng có vẻ co lại, mang lại cảm giác năng lượng gia tăng. Quan hệ tình dục: Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, quan hệ tình dục giúp giảm căng thẳng cũng như giảm bớt đau và giúp làm lành vết thương. Dành thời gian cho những khoảnh khắc gần gũi này cũng làm dịu cơ thể do sự gia tăng của những endorphins nâng cao tinh thần. Thưởng thức socola: Những người yêu thích socola sẽ vui mừng khi biết rằng socola đen cung cấp sự bảo vệ chống lại các cơn đau tim và đột quỵ. Nhờ có hàm lượng polyphenol cao và các chất chống oxy hoá khác. Socola làm giảm chứng viêm, giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu, làm tăng cholesterol LDL tốt, giúp bảo vệ sức khoẻ của động mạch. Nó cũng chứa các hóa chất kích thích sự giải phóng các endorphin, các chất kích thích kích thích sự giảm đau của cơ thể. Nghe nhạc: Lắng nghe âm nhạc mà bạn yêu thích tạo nên nên niềm vui nhờ giải phóng các chất hoá học trong não. Ăn cay: Ăn thức ăn cay: Khi lưỡi cảm nhận vị cay, não bộ sẽ hiểu là cơ thể đang bị đau đớn và "chỉ đạo" cơ thể giải phóng nhiều endorphins. Tình nguyện: Các nhà nghiên cứu hàng đầu và giáo sư kinh tế thuộc đại học Oregon, Bill Harbaugh nói rằng: người ta cảm thấy nhiều sự kích thích trong não hơn khi họ tự nguyện cho đi hay đối xử tốt với người khác. Chạy bộ: Một nghiên cứu phát hiện ra rằng sau khi chạy bộ hai tiếng đồng hồ, các vận động viên đã làm tăng mức endorphin trong não của họ hơn trước đó. Một kết quả nghiên cứu ở các tình nguyện viên cũng cho thấy sự gia tăng trạng thái phấn khích và hạnh phúc sau khi tập thể dục.