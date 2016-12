Bắp ngô tốt cho tim mạch, hạn chế nguy cơ mắc ung thư

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa: Bắp ngô giàu chất xơ không hòa tan hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi cho ruột già. Tốt cho người tiểu đường: Nhiều nghiên cứu cho thấy, thường xuyên ăn bắp ngô sẽ giảm được nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Chất xơ trong ngô cũng giúp làm chậm quá trình chuyển hóa thức ăn thành đường, từ đó giúp hạ thấp nồng độ đường trong máu. Hạn chế nguy cơ mắc ung thư: Trong hạt ngô có chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin, một loại carotenoid có tác dụng chống oxi hóa, giúp ngăn ung thư phổi hiệu quả. Trong bắp ngô cũng có chứa hàm lượng cao chất xơ cũng như chất chống oxi hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư. Tốt cho trí nhớ: Vitamin B1 có nhiều trong ngô giúp acetylcholine-một chất truyền tín hiệu thần kinh cho bộ nhớ. Tốt cho mắt: Bắp ngô cũng rất giàu beta-carotenoid và folate, đây là hai chất này giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta-carotenoid trong bắp ngô khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Vitamin A rất cần thiết cho để có một đôi mắt sáng đẹp. Ngừa thiếu máu: Thiếu máu là do thiếu vitamin B12, axít folic và chất sắt. Ăn bắp sẽ giúp bạn ngừa thiếu máu vì bắp chứa nhiều các chất trên, cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu. Tốt cho da, làm đẹp: Lượng vitamin E trong mầm ngô có khả năng thúc đẩy sự phân chia tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn trên da, chính vì thế, ăn ngô sẽ mang lại cho bạn một làn da đẹp. Làm chậm quá trình lão hóa: Trong thành phần của bắp ngô có chứa các loại nguyên tố vi lượng, trong đó có magiê, vitamin E vốn có tác động rất hiệu quả trong quá trình chống lão hóa, giúp bạn trẻ lâu hơn. Tốt cho phụ nữ mang thai: Folate là chất giúp ngăn chặn nguy cơ sảy thai và thai nhi bị khuyết tật. Trong khi đó, ngô lại rất giàu folate. Bảo vệ tim: Lượng vitamin B trong bắp cũng giúp làm giảm homocysteine. Nếu homocysteine tăng cao có thể phá hủy các mao mạch, từ đó dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ăn một bắp ngô cũng có thể cung cấp được 19% lượng vitamin B mỗi ngày. Giàu khoáng chất: Ngô có lượng folate, Thiamin (Vitamin B1) cao . Trong ngô cũng có vitamin C, pantothenic acid, niacin, magie, kali, mangan và phốt pho. Các chất dinh dưỡng khác có trong ngô với số lượng ít hơn bao gồm vitamin A, E, B – 6 và K, riboflavin, canxi, kẽm, sắt, đồng, selenium và choline. Ngô giúp bạn giảm cân: Trong ngô chứa nhiều chất xơ, ít chất béo nên dù ăn khá nhiều cũng không lo bị tích tụ mỡ trên cơ thể.

