Đừng vứt vỏ lựu, hãy tận dụng những lợi ích mà nó mang lại

Trái tim khỏe mạnh: Một trong những lợi ích hàng đầu của vỏ lựu là nó giúp chống lại bệnh tim. Do có nhiều chất chống oxy hoá nên vỏ lựu sẽ loại bỏ các gốc tự do có hại và bảo vệ tim của bạn. Vệ sinh Nha khoa: Bạn đang cố gắng để loại bỏ mùi hôi từ hơi thở? Vỏ lựu có thể giúp bạn tránh hơi thở hôi. Chỉ cần lột vỏ, ngâm nước và chà xát vào răng. Bạn cũng có thể ngăn ngừa viêm nướu răng và loét miệng. Giúp xương chắc khoẻ: Vỏ lựu có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm giúp tăng cường sức khoẻ xương, đặc biệt là ở phụ nữ mãn kinh. Bạn có thể dùng đồ pha chế từ vỏ để tránh loãng xương và giảm mật độ xương. Giảm ho và đau họng: vỏ lựu dùng để chữa bệnh đau họng và ho khan. Hoà bột từ vỏ lựu vào nước và làm ấm lên. Súc miệng nước này có thể giúp bạn khỏi viêm họng. Chống lão hoá: Nếu bạn muốn trông trẻ hơn, vỏ lựu là những lựa chọn tốt nhất để sử dụng. Nó ngăn ngừa các enzyme phá vỡ collagen, do đó thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Điều này làm chậm quá trình lão hóa. Giảm nguy cơ ung thư: Chất chống oxy hóa trong vỏ chống lại ung thư. Các chuyên gia cho rằng nguy cơ ung thư da có thể giảm với sự trợ giúp của vỏ lựu. Nó cũng hoạt động như một chất chống nắng hiệu quả. Loại bỏ độc tố: Vỏ lựu hoạt động như một tác nhân giải độc tuyệt vời để loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Điều này có được là nhờ sự trợ giúp của các chất chống oxy hoá có trong vỏ. Đây là một trong những lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của vỏ lựu. Làm sạch da mặt: Vỏ lựu là những lựa chọn tuyệt vời để làm sạch da mặt của bạn. Chỉ cần phơi khô vỏ, nghiền thành bột, hoà với với nước hoa hồng hoặc mật ong sau đó đắp lên da mặt sẽ loại bỏ mụn trứng cá và mụn nhọt. Vỏ lựu cũng cung cấp chất chống oxy hoá giúp chống lại vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng khác. Ngăn ngừa gàu: Nói lời tạm biệt với gàu khi bạn bắt đầu sử dụng vỏ lựu để điều trị. Bột vỏ lựu trộn với dầu dừa sau đó bôi lên da đầu và giữ nó trong 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Bạn sẽ thu được kết quả đáng ngạc nhiên.

