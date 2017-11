Hình dáng đôi tai nói gì về sức khoẻ của bạn

Tai có nếp nhăn: một đường chéo trong thùy tai của bạn có thể là một dấu hiệu của bệnh tim. Các nhà khoa học không biết chính xác nguyên nhân gây ra nếp nhăn và không phải tất cả những ai mắc bệnh này đều bị bệnh tim. Nhưng nếu bạn nhận thấy bạn có nếp nhăn như vậy, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về nó. Tai trũng sâu và có nếp gấp: Trẻ sơ sinh có thể mắc Hội chứng Beckwith-Wiedemann, gây ra nếp nhăn hoặc các lỗ nhỏ xung quanh tai. Em bé cũng có thể lớn hơn bình thường, có một chiếc lưỡi lớn và lượng đường trong máu thấp. Hội chứng không gây ra các vấn đề sức khoẻ lớn nhưng khi đứa trẻ lớn lên, một bên của cơ thể có thể lớn hơn người khác và có thể có nhiều khối u hơn. Tai thấp: Hai trong số các nguyên nhân liên quan đến điều này là hội chứng Down và Turner. Các vấn đề với nhiễm sắc thể gây ra các vấn đề này. Những người có hội chứng Down cũng có khác biệt về thể chất và phát triển. Hội chứng Turner có thể ảnh hưởng đến hình dạng đầu, cổ, tăng trưởng, tuổi dậy thì. Thiếu tai ngoài: Đây có thể là một di tật bẩm sinh. Các bác sĩ không chắc chắn nguyên nhân gây ra bệnh này, nhưng mọi thứ trong môi trường sống và một số thuốc người mẹ uống trong thời kỳ mang thai có thể là nguyên nhân. Nó cũng có thể là do di truyền. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ có thể tạo ra một tai ngoài bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Hình dạng tai bất thường có thể là một dấu hiệu thận của trẻ đang gặp vấn đề. Đó là bởi vì thận của trẻ phát triển cùng lúc với tai. Nếu bác sĩ của bạn nói về tình trạng này ở con bạn, hãy kiểm tra thận của em bé hoặc làm siêu âm để có kết quả chính xác hơn. Tiếng ồn trong tai: Điều này thường gây ra bởi những liên quan trực tiếp đến tai, ví dụ như tiếng ồn. Nhưng nó cũng có thể là một dấu hiệu của một vấn đề với khớp ồn thái dương hàm, nơi xương hàm của bạn tiếp ứng hộp sọ hoặc thương tích ở cổ hoặc đầu. Nếu bạn nghe thấy tiếng chuông, tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ, nhấp chuột hoặc tiếng rít, hãy gặp bác sĩ để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Ngứa tai: Một nhiễm trùng nấm hoặc kích thích tai có thể là bệnh vẩy nến. Điều này xảy ra khi hệ thống miễn dịch suy yếu. Nó có thể xảy ra bên ngoài và bên trong tai của bạn và có thể dẫn đến sự tích tụ da chết khiến bạn khó nghe và thậm chí đau đớn. Hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh vẩy nến, nhưng bác sĩ có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng. Đau tai: Đây có thể là một dấu hiệu của nhiễm trùng tai, nhiễm trùng họng,.. Hãy đi khám bác sĩ nếu bạn hoặc con của bạn bị đau tai hoặc sốt, nôn mửa, đau cổ họng, có mủ trong tai hoặc sưng lên.

