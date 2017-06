Hội chứng thiếu chú ý, quá hiếu động (ADHD) ở phụ nữ và trẻ em gái

ADHD phát triển trong thời thơ ấu và có thể xảy ra với bất cứ ai, và gen đóng một vai trò lớn. Ước tính từ 5% đến 11% trẻ em bị ADHD. Và nhiều người lớn cũng mắc phải. Hơn 3/4 trong số những người bị ADHD ở thời thơ ấu sẽ tiếp tục căn bệnh khi trưởng thành. Thống kê gây hiểu nhầm: Trẻ em trai được chẩn đoán ADHD cao hơn 2 lần so với các em gái, nhưng điều đó không có nghĩa là có nhiều bé trai mắc bệnh hơn. Một số chuyên gia nói rằng các bé gái không bị chẩn đoán nhiều vì các triệu chứng của chúng có thể khó nhận ra hơn. Gần như không có nhiều nghiên cứu về ADHD ở nữ giới như ở nam giới. Do đó, phụ nữ ít được biết nó ảnh hưởng đến họ như thế nào. ADHD bắt đầu từ thời thơ ấu, nhưng nhiều phụ nữ không biết mình có nó cho đến khi họ lớn lên và phát hiện ra. ADHD có thể khác biệt ở nữ giới. Có ba loại ADHD chính: không chú ý, kích động thái quá, và sự kết hợp của không chú ý và kích động thái quá. Thiếu chú ý là triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ em gái. Nó không phải lúc nào cũng thu hút sự chú ý của giáo viên và phụ huynh. Các triệu chứng thường gặp của ADHD bao gồm: Thiếu tập trung, khó nghe và chú ý; Dễ bị phân tâm, vô tổ chức và thường quên và mất mọi thứ; Không tuân theo yêu cầu; Những sai lầm có vẻ bất cẩn. Tác động của ADHD: Giống như các bé trai, các bé gái bị ADHD thường gặp rắc rối ở trường. Nhưng các bé gái mắc chứng ADHD thường bị coi là những kẻ mơ mộng. Họ có thể có một thời gian khó khăn để hoà nhập xã hội. Đối với phụ nữ trưởng thành, ADHD có thể làm cho nó khó khăn để xử lý công việc và cuộc sống hằng ngày. Họ có thể phải vật lộn để quản lý tài chính cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ gia đình và chăm sóc trẻ em. Các bé gái bị chứng ADHD có nhiều khả năng tự trách mình khi chúng có vấn đề lúc làm việc hơn các bé trai. Có ADHD cũng có thể làm cho trẻ khó thích nghi xã hội và cảm thấy không an toàn. Nó có thể cản trở khả năng kết bạn của trẻ. Điều đó có thể khiến chúng dễ bị trầm cảm, lo lắng và rối loạn ăn uống. Các bé gái bị chứng ADHD có nhiều khả năng bị chán ăn hoặc chứng buồn nôn hơn các bé gái khác. Đừng bỏ qua nó: Chẩn đoán là bước đầu tiên để được điều trị đúng. Sử dụng thuốc và các liệu pháp hành vi có thể giúp bạn kiểm soát ADHD. Nếu một giáo viên đề cập đến con gái có triệu chứng của ADHD, hãy xem xét nó một cách nghiêm túc. Nếu con của bạn có ADHD, nó sẽ không tự biến mất mà cần được điều trị kịp thời. Thuốc và Hóc môn: Các triệu chứng có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng hoóc môn cũng có thể khiến chúng thay đổi. Bạn có thể thấy rằng những thay đổi về nội tiết tố trong chu kỳ kinh nguyệt, trong khi mang thai và khi bạn bước vào giai đoạn mãn kinh có tác động đến việc sử dụng thuốc như thế nào. Nếu bạn nhận thấy một sự khác biệt, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Họ sẽ có thể điều chỉnh thuốc của bạn nếu cần. Có ADHD có thể là một thách thức, nhưng nó là một trong những bệnh trẻ em và người lớn có thể học cách xử lý, kiểm soát. Mặc dù không có phương pháp chữa bệnh, những người được chăm sóc đúng có thể phát huy được tiềm năng của họ và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

