Những loại thảo mộc dễ tìm lại rất tốt cho sức khoẻ

Húng quế có tính chất chống oxy hóa, sát trùng, kháng viêm và kháng khuẩn, có hiệu quả trong việc giảm căng thẳng bằng cách điều chỉnh mức độ serotonin ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Uống trà được làm từ lá húng quế có thể làm giảm chứng khó tiêu, chống lại chứng nhức đầu, ức chế ung thư vú, điều trị đầy hơi, cải thiện sự thèm ăn, làm lành các vết cắt và vết xước, tăng cường miễn dịch, điều trị cảm lạnh và ho, và nhiều hơn nữa. Cây hương thảo: có chứa carnosol và axit rosmarinic, hai chất chống oxy hoá mạnh mẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khoẻ của bạn. Nó cũng có khả năng khử trùng, kháng ung thư, chống viêm và khử trùng hiệu quả. Một trong những lợi ích chính của cây hương thảo là giúp ích trong việc cải thiện trí nhớ và tập trung tinh thần. Rau kinh giới chứa hai hợp chất mạnh, carvacrol và thymol có tính kháng khuẩn và chống nấm. Nó cũng có tính chất chống oxy hóa, chống vi trùng, chống viêm, động dục, lợi tiểu, thẩm thấu... Bạn có thể sử dụng loại thảo mộc này để điều trị cảm lạnh thông thường, nghẹt mũi, tăng cường miễn dịch, giảm co thắt kinh nguyệt, cải thiện sức khoẻ của tim, giảm sự mỏi mệt, ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Cây xô thơm được sử dụng cho các mục đích y học, nó chứa các tính chất chống cao huyết áp, chống tiểu đường, chống viêm và kháng khuẩn. Một số lợi ích sức khỏe khác là nó có thể làm tăng tâm trạng, giảm căng thẳng, xoa dịu đau họng, tăng cường miễn dịch, giảm cân, giảm viêm, thúc đẩy giấc ngủ ngon, giảm cholesterol và huyết áp. Cây bạc hà: Giàu menthol, bạc hà có tác dụng làm mát và làm dịu cơ thể và tinh thần. Nó cũng có tính chất chống oxy hoá, chống co thắt, kháng khuẩn, kháng nấm, thuốc kháng virut và huyết tương. Gừng là một loại thảo mộc nổi tiếng giúp tăng cường. Trên thực tế, gừng là một trong những thành phần chính trong y học. Nó có tính chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng virut, kháng sinh, chống ung thư, chống co thắt, kháng nấm. Tỏi là một loại thảo mộc tuyệt vời tốt cho sức khỏe của bạn và rất dễ mua trên thị trường. Tỏi có chứa một hợp chất được gọi là allicin, có đặc tính dược phẩm mạnh, bao gồm các tính chất kháng khuẩn, kháng virut, chống nấm, kháng ung thư và chống oxy hóa. Nhân sâm là một trong những loại thảo mộc phổ biến nhất được sử dụng ở Châu Á và Bắc Mỹ trong nhiều thế kỷ. Rễ, lá và củ sâm được sử dụng cho mục đích y học. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa, chống viêm, chống stress, ngủ ngủ và kháng khuẩn. Hoa cúc trắng là một loại thảo mộc lành mạnh giúp cải thiện sức khoẻ bằng nhiều cách vì nó có tính chống kích ứng, chống viêm, chống vi khuẩn, chống lo lắng, chống co thắt, chống tiêu chảy và chống lão hóa. Nó có thể làm giảm đau đầu, giảm đau cơ, kiểm soát căng thẳng, điều trị các vấn đề về dạ dày, hỗ trợ giảm cân, tăng cường miễn dịch và điều trị chứng mất ngủ. Hoa bồ công anh đã được sử dụng trong y học để giúp cho các vấn đề về gan, thận và lách. Rễ, lá và hoa có thể ăn được và rất bổ dưỡng. Nó cũng có lợi tiểu, chống oxy hóa, chống ung thư, chống viêm, và thuốc nhuận tràng.

