Những lợi ích đáng ngạc nhiên của việc nhai kẹo cao su

Tăng cường bộ nhớ: Theo một nghiên cứu của Đại học St. Lawrence nhận thấy việc nhai kẹo cao su không đường một cách thường xuyên có thể làm tăng lưu lượng máu đến vùng hippocampus trong não và cũng làm tăng lượng oxy đến não. Điều này giúp giữ cho các tế bào não hoạt động, do đó cải thiện kỹ năng trí nhớ. Giảm căng thẳng: Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng nhai kẹo cao su có thể làm giảm sự căng thẳng do nó làm tăng lưu lượng oxy đến não và giảm sản xuất hoocmon stress gọi là cortisol trong máu, do đó làm giảm căng thẳng. Làm giảm lo âu: Giống như cách nhai kẹo cao su có thể làm giảm căng thẳng, cùng một hành động nhai kẹo cao su tăng lưu lượng oxy tới não cũng có thể làm giảm lo lắng. Vì vậy, nhai kẹo cao su trước một cuộc phỏng vấn hoặc một cuộc họp quan trọng có thể giúp làm dịu thần kinh. Giúp giảm cân: Nhai kẹo cao su bất cứ khi nào đói có thể tạo cảm giác không thèm ăn, hướng bạn vào một chế độ ăn uống lành mạnh và giảm cân! Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng kẹo cao su là không có đường và ít calo. Điều trị Buồn nôn: Nếu bạn là người dễ bị bệnh hoặc nếu bạn đang bị buồn nôn do chứng khó tiêu, nhai kẹo cao su có thể giúp giảm cảm giác này. Lý do vì khi nhai kẹo cao su có thể tạo ra nước bọt nhiều hơn, làm giảm axit tạo ra trong dạ dày và điều trị buồn nôn hiệu quả. Điều trị táo bón: Nhai kẹo cao su có thể được sử dụng để điều trị táo bón tạm thời, bởi vì nước bọt thừa sản xuất có thể làm bôi trơn cho ruột và làm cho hoạt động đường ruột dễ chịu hơn. Tuy nhiên, táo bón là một tình trạng đòi hỏi sự chăm sóc y tế. Giảm tính axit: Một lần nữa, do nước bọt dư được sản xuất trong khi nhai kẹo cao su, có thể làm giảm các axit tiêu hóa được sản xuất trong dạ dày. Nó có thể chữa trị tính axit tạm thời, tuy nhiên nên cần đến bác sĩ để được kiểm tra chính xác nhất. Giúp tỉnh táo: Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và ngủ quên trong công việc, nhai kẹo cao su có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn bởi vì nó làm tăng lưu lượng máu và oxy đến não. Giảm đau tai: Nhiều người cảm thấy đau tai khi đi máy bay hoặc ở độ cao cao, do áp suất không khí tích tụ trong tai. Nhai kẹo cao su trong những thời điểm này có thể giúp giải phóng không khí từ tai, do đó làm giảm đau tai ngay lập tức!

