Những người muốn giảm cân có nên lựa chọn phương pháp châm cứu?

Không chỉ là một phương pháp chữa bệnh, châm cứu còn hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả. Giảm căng thẳng: Khi căng thẳng, nhiều người sẽ lựa chọn hút thuốc, uống rượu hoặc ăn uống để cảm thấy thoải mái hơn. Phương pháp châm cứu làm chậm quá trình sản xuất cortisol, giảm căng thẳng, hạn chế việc tiếp xúc với đồ ăn hơn, kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tăng cường năng lượng: Y học cổ truyền bao gồm châm cứu có khả năng điều trị một số bệnh cản trở việc giảm cân như đau lưng, đau khớp... giúp cải thiện hoạt động thể dục, cân bằng hormon ảnh hưởng đến sự trao đổi chất, góp phần giảm cân. Kiểm soát sự thèm ăn: Theo nghiên cứu của trường đại học Baptist Hồng Kông thì châm cứu có thể làm tăng sản sinh hormon serotonin và beta-endorphin - giúp cải thiện tâm trạng, ức chế sự thèm ăn. Cân bằng lượng đường trong máu: Theo một nghiên cứu trong The FASEB Journal, khi những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì và không thể tập thể dục được thì áp dụng châm cứu điện (châm cứu cộng với một dòng điện) giúp cải thiện mức đường trong máu. Hạn chế sưng viêm: Theo tạp chí Khoa học Y khoa Macedonia, châm cứu có thể làm giảm chứng sưng viêm và thay đổi thành phần cơ thể ở những người béo phì. Ngủ nghỉ hợp lý: Nếu bạn trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng thì nên xem lại chế độ ăn uống của mình bởi thực phẩm ảnh hưởng nhiều đến tậm trạng, chất lượng giấc ngủ, trong khi giấc ngủ tốt sẽ hỗ trợ giảm cân. Đại học Y khoa Trung Quốc đã nghiên cứu và cho thấy châm cứu là một cách hiệu quả và an toàn để giúp mọi người có giấc ngủ tốt hơn. Cải thiện tâm trạng tốt hơn: Châm cứu được chứng minh là kích thích sự giải phóng endorphin, giúp cải thiện tâm trạng, chống lại việc ăn quá nhiều do căng thẳng, thất vọng hoặc lo lắng.

