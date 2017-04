Những dấu hiệu ung thư không thể bỏ qua

Thay đổi trên làn da của bạn: Một điểm hay đốm mới trên da của bạn hoặc một trong những thay đổi về kích thước, hình dạng, màu sắc có thể là một dấu hiệu của ung thư da. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy nhờ bác sĩ kiểm tra làn da của bạn. Họ sẽ làm một bài kiểm (gọi là sinh thiết) để kiểm tra kỹ hơn các tế bào ung thư. Ho dai dẳng: Đây có thể là một dấu hiệu của ung thư. Thông thường, điều này chỉ xảy ra khi được gây ra khi bị sổ mũi, hen suyễn, trào ngược axit, hoặc bị nhiễm bệnh. Nhưng nếu bạn bạn ho ra máu, đặc biệt nếu bạn là người hút thuốc hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Bác sĩ có thể kiểm tra chất nhầy từ phổi của bạn hoặc chụp X-quang để kiểm tra ung thư phổi. Những thay đổi ở ngực: Hầu hết những sự thay đổi này không phải là ung như, nhưng vẫn nên trao đổi với bác sĩ và làm các xét nghiệm cần thiết. Cho bác sĩ biết về những thay đổi ở ngực, khối u, núm vú, ngực mẩn đỏ hoặc bị đau. Họ sẽ làm xét nghiệm, chụp chiếp, MRI hoặc sinh thiết. Đầy hơi: bạn có thể có một cảm giác đầy hơi, trướng bụng do chế độ ăn uống của bạn hoặc do căng thẳng. Nhưng nếu bạn không cảm thấy tốt hơn, bạn mệt mỏi, sụt cân, đau lưng hãy để ý nó. Đầy hơi thường xuyên ở phụ nữ có thể là một dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Vấn đề khi tiểu tiện: Nhiều nam giới có vấn đề về tiết niệu như tiểu tiện thường xuyên hơn, tiểu tiện khó khăn... Thông thường, đây là dấu hiệu của một tuyến tiền liệt mở rộng, nhưng chúng cũng có thể là ung thư tiền liệt tuyến. Hãy đi khám và có thể thử máu, đặc biệt là làm xét nghiệm PSA. Sưng hạch bạch huyết: Nếu bạn nhận thấy một khối u hoặc sưng ở cổ, nách hay những nơi khác trên cơ thể. Bạn nêu lưu ý vì đó có thể liên quan tới ung thư máu và bạch huyết. Hãy tìm gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân. Ra máu khi đi vệ sinh: Thấy máu trong phân có thể là do trĩ, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư ruột kết. Đi tiểu ra máu có thể là vấn đề nhiễm trùng đường tiểu, nhưng nó cũng có thể là ung thư thận hoặc bàng quang. Tinh hoàn thay đổi: Nếu bạn nhận thấy một khối u hoặc sưng ở tinh hoàn bạn cần phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Một khối u không đau là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tinh hoàn. Đôi khi, một người đàn ông có thể chỉ có cảm giác nặng ở bụng hoặc nghĩ rằng tinh hoàn của mình lớn hơn, hãy kiểm tra để xem đó là một khối u hay là một vấn đề khác. Khó nuốt thức ăn: cảm lạnh thông thường, trào ngược axit… có thể làm cho bạn khó nuốt trong một thời gian. Tuy nhiên, khăn trong việc nuốt thức ăn cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng, ung thư thực quản hay ung thư dạ dày. Chảy máu âm đạo bất thường: Chảy máu âm đạo có thể do nhiều nguyên nhân như u xơ hoặc do sử dụng một số biện pháp tránh thai. Nhưng hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang chảy máu ngoài chu kỳ kỳ kinh nguyệt, điều đó không bình thường và cần được kiểm tra ngay. Nó có thể là ung thư tử cung, cổ tử cung hoặc âm đạo. Các vấn đề về miệng: Hôi miệng hay viêm loét, hầu hết các thay đổi trong miệng của bạn không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn có những đốm trắng hoặc đỏ hoặc vết loét trong miệng mà không chữa lành sau một vài tuần - đặc biệt nếu bạn hút thuốc lá. Nó có thể là dấu hiệu của ung thư miệng. Có một số dấu hiệu khác cần chú ý như một cục u má, khó khăn khi cử động hàm hay đau miệng. Sụt cân: Tất nhiên bạn có thể gầy đi khi bạn thay đổi khẩu phần ăn hoặc tập thể dục, hoặc nó cũng có thể xảy ra nếu bạn có các vấn đề khác như căng thẳng hoặc một vài vấn đề về tuyến giáp. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tụy, dạ dày, thực quản hay phổi. Sốt: Sốt thường không phải là quá nghiêng trọng, đôi khi nó chỉ là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang nhiễm bệnh hay chỉ là một tác dụng phụ khi dùng thuốc. Nhưng nếu cơn sốt không biến mất và không có nguyên nhân rõ ràng thì đó có thể là một dấu hiệu của một bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu hoặc bạch huyết. Ợ nóng hoặc chứng khó tiêu: Hầu như mọi người đều có cảm giác ợ nóng, thường là vì chế độ ăn kiêng hoặc căng thẳng gây ra. Nếu thay đổi lối sống không hiệu quả và chứng khó tiêu của bạn không dừng lại đó có thể là một dấu hiệu của ung thư dạ dày. Mệt mỏi: Rất nhiều thứ có thể làm bạn rất mệt mỏi, và hầu hết trong số đó không nghiêm trọng. Nhưng mệt mỏi là một dấu hiệu sớm của một số bệnh ung thư, như bệnh bạch cầu. Một số bệnh ung thư đại tràng và dạ dày có thể gây ra chứng mất máu mà bạn không thể nhìn thấy, điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

