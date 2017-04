Thịt dê – “thần dược” chữa yếu sinh lý hiệu quả

Theo Health, dê có bộ phận tiêu hóa và sinh dục rất mạnh. Mỗi sáng, một con dê đực có thể giao hợp liên tiếp với nhiều "đối tác". Từ lâu, dân gian luôn truyền nhau về tác dụng tăng cường sinh lý của loài dê. Người ta dùng nhiều bộ phận của nó để làm thuốc bổ hoặc chữa bệnh. Các nhà nghiên cứu Đông y đều thống nhất về công dụng của thịt dê không những hỗ trợ chữa yếu sinh lý, giao hợp không bền mà còn giúp phục hồi thể trạng yếu, trị ho lao. Bài thuốc cụ thể như sau: Thịt dê tươi nấu với xuyên khung để ăn, sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Lưu ý: người có thể chất thiên nhiệt, người bị sốt do cảm mạo không nên dùng. Thịt dê hầm hà thủ ô. Tác dụng: tư bổ can thận, nam giới bị tiểu đường, can thận hư đều có thể sử dụng được. Các bộ phận khác của con dê cũng có tác dụng chữa bệnh và bồi bổ cơ thể. Thịt dê hầm đương quy có tác dụng bổ huyết, tráng dương, tăng cường sinh lực.

