Australia tăng cường chống khủng bố dịp Giáng sinh và Năm mới

Cảnh sát bang Victoria, Australia hôm nay (28/11) thông báo vừa bắt giữ một nam thanh niên 20 tuổi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở thành phố Melbourne vào đêm Giao thừa sắp tới.

Quảng trường Federation được coi là một mục tiêu tấn công khủng bố đáng lưu ý trong dịp Giáng sinh và Năm mới ở Australia. Ảnh: Reuters

Nghi can khủng bố người Australia gốc Somalia bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào ngôi nhà tại Werribee hôm 27/11, cách trung tâm thành phố Melbourne hơn 30km và hiện đang bị thẩm vấn.

Theo cảnh sát, tên này đã tiếp cận cuốn sách trên mạng của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, trong đó hướng dẫn cảnh thực hiện hành vi khủng bố và sử dụng súng ngắn, song đã bị bắt giữ trước khi có thể mua một khẩu súng trường tự động.

Cảnh sát cáo buộc đối tượng định dùng súng sát hại nhiều người tại Quảng trường Federation trong đêm Giao thừa. Lực lượng an ninh đã theo dõi đối tượng này từ đầu năm nay, nhận định tên này đã bị cực đoan hóa theo thời gian và chỉ hành động đơn độc. Chiến dịch truy quét khủng bố vẫn tiếp diễn, song các hướng điều tra chính đã hoàn tất.

Cảnh sát cho biết không loại trừ sẽ có thêm những vụ bắt giữ nữa liên quan đến âm mưu khủng bố này và cam kết đảm bảo an ninh cho các sự kiện dịp Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, phó cảnh sát trưởng bang Victoria Shane Patton nói: “Các công việc buôn bán làm ăn của người dân vẫn cứ xúc tiến như bình thường. Người dân cần được tận hưởng một mùa nghỉ lễ an toàn và làm những gì mình thích. Bởi lẽ một trong các nguy cơ mà đối tượng chúng tôi vừa bắt giữ đã được loại bỏ”.

Quảng trường Federation nằm ở trung tâm thành phố Melbourn. Đây là một trong những khu vực nổi tiếng nhất và thu hút nhiều người dân trong đêm Giao thừa và dịp Năm mới. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra đúng 1 năm sau khi cảnh sát ngăn ngừa kịp thời một vụ tấn công khủng bố cũng nhằm vào địa điểm này vào Ngày Giáng sinh.

Trước thực tế nguy cơ bị tấn công khủng bố trong nước vẫn rất cao, thời gian qua giới chức Australia đã gia tăng các biện pháp nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh trong cuộc chiến cam go này.

Tại Hội nghị An ninh quốc gia đặc biệt diễn ra ngày 5/10 ở thủ đô Canberra, lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của Australia đã nhất trí thông qua các đề xuất sửa đổi luật an ninh quốc gia do Thủ tướng Malcolm Turnbull đề xuất.

Các đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa luật quốc gia về chống khủng bố, theo đó tạm giam các đối tượng tình nghi khủng bố trong vòng 14 ngày trước khi có cáo buộc, đồng thời bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia của nước này các thông số sinh trắc học.

Giới chức Australia khẳng định việc chuẩn hóa luật này trên toàn liên bang sẽ giúp cảnh sát, các cơ quan tình báo và an ninh nhanh chóng xác định được các đối tượng tình nghi, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh ở Australia. Lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ cũng nhất trí bổ sung ảnh chụp bằng lái xe vào dữ liệu quốc gia, hiện mới chỉ lưu trữ ảnh hộ chiếu và thông tin nhập cảnh, để cảnh sát có thể nhanh chóng xác định các nghi can khủng bố.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo khủng bố quốc gia hồi tháng 9/2014, tổng cộng có 74 người bị bắt giữ trong 347 cuộc điều tra chống khủng bố ở nước này. Trong những năm qua, nhà chức trách Australia cũng đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố.

Không chỉ Australia, cảnh sát châu Âu cũng đang tăng cường các biện pháp chống khủng bố. Tờ Sputnik của Nga ngày 26/11 cho biết, tổ chức IS được cho là đã kích động các phiến quân tiến hành nhiều vụ khủng bố tại Anh, Đức và Pháp trong dịp lễ Giáng sinh và đón mừng Năm mới 2018, đặc biệt là nhằm vào các địa điểm tập trung đông người./.