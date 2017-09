Australia cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines chống IS

Bộ trưởng Quốc Australia Marise Payne ngày 9/9 cho biết, nước này sẽ cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết, những nhóm quân nhỏ của Australia sẽ được cử đến huấn luyện cho quân đội Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines (trái) và Australia. (Ảnh: AP)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, IS là mối đe dọa cho khu vực nên nước này cần hỗ trợ để đánh bại IS. Tuy nhiên sẽ không có binh sỹ Australia nào tham gia tác chiến trực tiếp.

Phiến quân IS đã tràn vào Marawi hôm 23/5, chiếm một phần thành phố bất chấp các cuộc tấn công trên bộ dồn dập cuả hàng trăm binh sỹ Philippines cùng sự hỗ trợ của máy bay, pháo binh.

Miền Nam Philippines trong hàng chục năm nay thường bất ổn do hoạt động của phiến quân và các băng cướp. Tuy nhiên mức độ bạo lực ở Marawi và sự hiện diện của các tay súng nước ngoài bên cạnh phiến quân địa phương đã làm dấy lên lo ngại khu vực này có thể trở thành căn cứ địa Đông Nam Á của IS trong trường hợp IS thất thế ở Iraq, Syria./. Chùm ảnh: Ngày tàn của IS ở Marawi (Philippines) đang điểm? VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm Maute đang bị vây chặt trong bối cảnh cuộc chiến đánh đuổi IS khỏi thành phố Marawi (Philippines) vừa tròn 100 ngày.