Các lực lượng Iraq giành thắng lợi lớn trước IS ở Tal Afar

Các lực lượng Iraq ngày 26/8 thông báo đã đánh bật hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của IS tại nước này. Khói lửa trên đường phố Tal Afar. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo, ngoài việc giải phóng hoàn toàn các quận Citadel, Basatin và kéo cờ Iraq tại khu vực thành cổ, các đơn vị thuộc lực lượng chống khủng bố (CTS) và cảnh sát liên bang cũng giành lại 3 quận ở Bắc Tal Afar và quận Al – Rabia ở phía Tây. Như vậy, các lực lượng an ninh Irắc đã kiểm soát được tới 85% Tal Afar.

Bộ trưởng quốc phòng Iraq Al Hayali cho biết: “Kẻ thủ không thể chống đỡ trước sự tiến quân của lực lượng an ninh, chúng đang sụp đổ, quân đội của chúng ta đang có những bước tiến nhanh chóng. Việc giải phóng Tal Afar sẽ sớm được Thủ tướng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tuyên bố”.

Tal Afar là mục tiêu mới nhất của các lực lượng Iraq trong cuộc chiến do Mỹ hỗ trợ chống IS, sau khi đánh bật nhóm phiến quân này ra khỏi thành phố Mosul trong chiến dịch quân sự quy mô lớn kéo dài 9 tháng.

Sự sụp đổ của Mosul đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự phong mà IS tuyên bố thành lập trên các vùng lãnh thổ của Iraq và Syria hồi năm 2014.

Cách Mosul 80km về phía Tây, Tal Afar nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của IS giữa Mosul và các khu vực của Syria. Tuy nhiên, từ tháng 6 vừa qua, thành trì này đã bị cô lập hoàn toàn với phần lãnh thổ còn lại do IS kiểm soát. Theo các chỉ huy quân sự Mỹ và Iraq, trước khi bắt đầu chiến dịch, có tới 2.000 tay súng IS cố thủ tại Tal Afar./.