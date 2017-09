Chùm ảnh: “Biển người” Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh Vùng Vịnh đang ở trong cuộc khủng hoảng chính trị và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang thất bại liên tiếp ở Iraq và Syria. Ảnh: AFP. Để đối phó với tình huống đám đông chen lấn dẫn tới tình trạng dẫm đạp khiến nhiều người thiệt mạng như những năm trước và cả nguy cơ khủng bố, năm nay Saudi Arabia triển khai hơn 100.000 nhân viên đảm bảo an ninh lễ hội hành hương Haji. Ảnh: AP. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng sử dụng các thiết bị hiện đại như cổng điện tử, máy quét tại lối vào các khu vực tụ tập đông người. Ảnh: EPA. Riêng đại giáo đường, có tới gần 1.200 camera quan sát và hàng trăm binh sĩ được triển khai nhằm ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. Ảnh: EPA. Trước đó, giới chức Saudi Arabia đã thông báo thiết lập 109 trung tâm an ninh tại Mecca nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi không có giấy tờ hợp lệ và ngăn chặn các hành vi sai phạm của người hành hương. Ảnh: EPA. Nhiều tín đồ lo ngại về bối cảnh khủng hoảng vùng Vịnh mặc dù Saudi Arabia tuyên bố sẽ nới lỏng một số hạn chế dành cho các tín đồ tới Mecca. Ảnh: AP. Năm nay, đa số người hành hương Haji đến từ Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Ảnh: EPA. Bên cạnh đó, những người hành hương dòng Shiite ở Iran, nhóm đối lập trong khu vực với người Hồi giáo Sunni ở Saudi Arabia, cũng tham dự cuộc hành hương. Ảnh: EPA. Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia được coi là thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo. Ảnh: AFP. Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm, người Hồi giáo trên khắp thế giới lại đổ về Thánh địa Mecca trong lễ hành hương Hajj. Ảnh: EPA. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Ảnh: AFP. Một tín đồ Hồi giáo tranh thủ chụp ảnh selfie trên núi Arafat, gần Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: EPA. Vào buổi tối, những người hành hương sẽ tới Muzdalifa – nơi họ ở lại qua đêm trước khi tham gia vào lễ ném đá xua đuổi ma quỷ. Ảnh: EPA. Một tín đồ Hồi giáo đọc kinh Koran trên núi Arafat. Ảnh: EPA. Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện khi ánh Mặt Trời vừa ló rạng. Ảnh: EPA. http://streaming.vov.vn/2017_09_01/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/mecca_1.mp4

