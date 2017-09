Chùm ảnh: Dân Mỹ sục sôi phản đối quyết định bãi bỏ DACA

Rất đông sinh viên, người nhập cư, những cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc bãi bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA) đã xuống đường để phản đối quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh: Politico. Hàng trăm người đã tập trung tại các tuyến phố ở khu trung tâm Manhattan, New York, để đòi công lý và quyền lợi cho gia đình mình. Ảnh: yakimaherald. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 30 người tham gia cuộc biểu tình này. Ảnh:Getty. Thậm chí, Tổng chưởng lý bang California và Massachusetts đã cùng với các đồng nghiệp ở bang New York và Washington tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ DACA. Ảnh: Politico. Được biết, bang California và Massachusetts là những bang có số lượng lớn người nhập cư trái phép theo hình thức này. Ảnh: Politico. Dư luận trong nước và khu vực Mỹ Latin phản đối quyết định bãi bỏ DACA vì lo ngại khoảng 800.000 thanh niên lớn lên ở Mỹ đang đối mặt với một tương lai mù mịt. Ảnh: AP. Cùng tuyên bố sẽ nộp đơn kiện liên quan tới DACA còn có chính quyền thành phố New York, San Francisco và Chicago. Ảnh: Getty. Thị trưởng các thành phố này tuyên bố sẽ "chiến đấu" để bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi. Ảnh: Denver Post. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích quyết định này là "sai lầm" và "độc ác" khi nhắm vào những người trẻ tuổi chưa làm điều gì sai trái. Ảnh: Denver Post. Các ý kiến phản đối cũng đến từ các “đại gia" công nghệ của Mỹ như Apple, Facebook, Microsoft hay Google vốn phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động trẻ đến từ nhiều nước. Ảnh: Denver Post. Nhiều đối tác của Tổng thống Trump và chính khách đảng Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại rằng chính sách này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và đi ngược lại các giá trị mà lâu nay nước Mỹ theo đuổi. Ảnh: AFP/Getty. Ngay trước Nhà Trắng, hàng trăm người biểu tình cũng tụ tập để phản đối quyết định này. Ảnh: AP. Quyết định bãi bỏ DACA của Tổng thống Trump cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các nước khu vực Mỹ Latin như Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras - những nước có số lượng lớn công dân thuộc diện được DACA bảo trợ. Ảnh: Reuters. Các nước này tuyên bố sẽ vận động hành lang để các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ những người nhập cư đến Mỹ từ nhỏ. Ảnh: EPA. Trước đó, bất chấp những lời cảnh báo của các nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, Tổng thống Trump đã quyết định bãi bỏ DACA và kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách luật nhập cư trên diện rộng. Ảnh: EPA. Với quyết định, hàng trăm nghìn người nhập cư đang ở độ tuổi 20 sẽ có từ 6-24 tháng trước khi chính thức bị coi là nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với lệnh trục xuất. Ảnh: AP. Chương trình DACA được thông qua theo sắc lệnh hành chính năm 2012 của Tổng thống Obama trao quyền cư trú tạm thời và các ưu tiên việc làm cho những đối tượng đến Mỹ bất hợp pháp khi chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: Los Angeles Times. Chương trình này cho phép những người nhập cư dưới 31 tuổi, đến Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất, có nghĩa chính phủ sẽ không trục xuất họ trong hai năm và cho họ cơ hội làm việc hợp pháp ở Mỹ. Ảnh: yakimaherald./. http://streaming.vov.vn/2017_09_06/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/bieu_tinh.mp4

Rất đông sinh viên, người nhập cư, những cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc bãi bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA) đã xuống đường để phản đối quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh: Politico. Hàng trăm người đã tập trung tại các tuyến phố ở khu trung tâm Manhattan, New York, để đòi công lý và quyền lợi cho gia đình mình. Ảnh: yakimaherald. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 30 người tham gia cuộc biểu tình này. Ảnh:Getty. Thậm chí, Tổng chưởng lý bang California và Massachusetts đã cùng với các đồng nghiệp ở bang New York và Washington tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ DACA. Ảnh: Politico. Được biết, bang California và Massachusetts là những bang có số lượng lớn người nhập cư trái phép theo hình thức này. Ảnh: Politico. Dư luận trong nước và khu vực Mỹ Latin phản đối quyết định bãi bỏ DACA vì lo ngại khoảng 800.000 thanh niên lớn lên ở Mỹ đang đối mặt với một tương lai mù mịt. Ảnh: AP. Cùng tuyên bố sẽ nộp đơn kiện liên quan tới DACA còn có chính quyền thành phố New York, San Francisco và Chicago. Ảnh: Getty. Thị trưởng các thành phố này tuyên bố sẽ "chiến đấu" để bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi. Ảnh: Denver Post. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích quyết định này là "sai lầm" và "độc ác" khi nhắm vào những người trẻ tuổi chưa làm điều gì sai trái. Ảnh: Denver Post. Các ý kiến phản đối cũng đến từ các “đại gia" công nghệ của Mỹ như Apple, Facebook, Microsoft hay Google vốn phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động trẻ đến từ nhiều nước. Ảnh: Denver Post. Nhiều đối tác của Tổng thống Trump và chính khách đảng Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại rằng chính sách này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và đi ngược lại các giá trị mà lâu nay nước Mỹ theo đuổi. Ảnh: AFP/Getty. Ngay trước Nhà Trắng, hàng trăm người biểu tình cũng tụ tập để phản đối quyết định này. Ảnh: AP. Quyết định bãi bỏ DACA của Tổng thống Trump cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các nước khu vực Mỹ Latin như Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras - những nước có số lượng lớn công dân thuộc diện được DACA bảo trợ. Ảnh: Reuters. Các nước này tuyên bố sẽ vận động hành lang để các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ những người nhập cư đến Mỹ từ nhỏ. Ảnh: EPA. Trước đó, bất chấp những lời cảnh báo của các nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, Tổng thống Trump đã quyết định bãi bỏ DACA và kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách luật nhập cư trên diện rộng. Ảnh: EPA. Với quyết định, hàng trăm nghìn người nhập cư đang ở độ tuổi 20 sẽ có từ 6-24 tháng trước khi chính thức bị coi là nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với lệnh trục xuất. Ảnh: AP. Chương trình DACA được thông qua theo sắc lệnh hành chính năm 2012 của Tổng thống Obama trao quyền cư trú tạm thời và các ưu tiên việc làm cho những đối tượng đến Mỹ bất hợp pháp khi chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: Los Angeles Times. Chương trình này cho phép những người nhập cư dưới 31 tuổi, đến Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất, có nghĩa chính phủ sẽ không trục xuất họ trong hai năm và cho họ cơ hội làm việc hợp pháp ở Mỹ. Ảnh: yakimaherald./.