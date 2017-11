Cận cảnh thủ đô New Delhi của Ấn Độ vật lộn với khói mù ô nhiễm

Một công nhân quét dọn làm việc giữa làn khói mù dày đặc ở New Delhi. Ấn Độ dự định sử dụng xe cứu hỏa phun nước tại nhiều khu vực của thành phố để phần nào giảm bớt khói độc và bụi. Khói dày đặc đến mức khó có thể nhìn rõ cảnh ô tô ùn tắc trên đường. Tình trạng khói mù ô nhiễm ở New Delhi dự kiến trầm trọng hơn trong những ngày tới. Đàn chim nháo nhác trên mặt sông Yamuna ở New Delhi giữa làn khói ô nhiễm. Việc đốt cây trồng sau vụ thu hoạch tại các khu vực xung quanh thủ đô, cùng với khí thải từ phương tiện giao thông và bụi từ các công trình xây dựng là những nguyên nhân gây ra tình trạng khói mù nghiêm trọng xảy ra thường xuyên tại New Delhi trong thời điểm mùa lạnh. Một vài người vẫn tập thể dục buổi sáng tại một công viên ở New Delhi bất chấp ô nhiễm không khí không tốt cho sức khỏe. Mới sáng sớm, đoàn tàu đã phải “rẽ” đám khói dày đặc mới vào được sân ga. Khẩu trang không đủ, người đàn ông này phải dùng cả khăn bông ướt để bịt mũi khi ra đường. Lượng cây xanh trong công viên không đủ lọc không khí ô nhiễm đến mức đáng báo động ở New Delhi. Xe cộ lưu thông trên đường phải hết sức cảnh giác vì tầm nhìn bị hạn chế. Các xe ô tô phải bật đèn pha giữa ban ngày. Ngay cả khi đi trong công viên, người đàn ông này cũng phải che mặt bằng khăn. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên đều phải tự bảo vệ mình trước khói mù ô nhiễm. Khách du lịch thì đã lũ lượt rời khỏi New Delhi vì khói mù. Nhiều người dân và khách du lịch đã gặp vấn đề về hô hấp khi đi ra ngoài trời. Chính quyền thành phố đã áp dụng mọi biện pháp hạn chế ô nhiễm như ngăn chặn các hoạt động xây dựng, hạn chế xe cộ lưu thông trên đường phố, tăng phí đỗ xe để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên ô nhiễm vẫn ở mức “nguy hiểm” hoặc “cực kỳ nguy hiểm”. Chỉ số PM2.5 (nồng độ các hạt bụi mịn dễ thâm nhập vào phổi) ở New Delhi sáng 10/11 lên tới 523, cao hơn 10 lần so với mức an toàn theo khuyến cáo của WHO là 50. Cảnh khói mù dày đặc ở New Delhi từ trên cao ngày 10/11./. http://streaming.vov.vn/2017_11_11/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Delhi_chokes_on_air_pollution.mp4

