Loạt ảnh chó cưng vô cùng đáng yêu được cứu trong bão Harvey

Anh Joe Garcia đưa chú chó Heidi rời ngôi nhà bị ngập lụt vào hôm 28/8 ở Spring, Texas, Mỹ. Ảnh: AP. Chú chó Bruce được chủ bế qua nước lũ ở Beaumont, thành phố Houston, bang Texas. Ảnh: Reuters. Chú chó này được cô chủ dễ thương vác trên vai khi đi sơ tán vào ngày 27/8. Cơn bão Harvey đổ bộ lên Mỹ vào ngày 26/8. Ảnh: Getty. Chó và chủ cùng lội bộ trong nước lũ ở Beaumont. Ảnh: Reuters. Một “em” cún xinh xắn được đưa an toàn về một nơi trú bão. Ảnh: AFP. Người dân mang theo chó sơ tán khỏi vùng lũ. Ảnh: Getty. Chú chó được người dân ẵm như em bé khi họ đi sơ tán trên đường Tidwell ở Houston. Ảnh: AP. “Phù may quá, mình lên được thuyền rồi!”. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, một cặp chủ-chó đang tiếp tục vượt nước lũ trên đường Tilwell. Ảnh: Getty. Chú chó đen được ngồi trên phao để đi qua chỗ ngập. Ảnh: Getty. Đôi chó cùng chủ nhân ngồi xuồng máy sau khi được cứu hộ ở Spring, Texas. Ảnh: AP. Các tình nguyện viên và cảnh sát tham gia cứu hộ các cư dân vùng lũ cùng các chú chó của họ. Ảnh: Getty. Lũ chó ngủ trong chăn mỏng cùng đôi vợ chồng này. Do chó không được phép vào trong nơi tránh lũ nên họ quyết định ngủ ngay sát bên ngoài. Ảnh: Reuters. Anh Sam Speights cố kìm nước mắt khi ôm lũ chó cạnh ngôi nhà của mình vừa bị siêu bão Harvey tàn phá. Ảnh: AP. Anh White giúp người hàng xóm xuống phố sau khi anh dùng thuyền cứu bà khỏi căn nhà ngập lụt. Ảnh: Getty. Người đàn ông áo đỏ này cùng 3 chú chó đang đợi nhân viên cứu hộ. Ảnh: Getty. Người dân Mỹ có vẻ nuôi chó nhiều hơn mèo. Trong ảnh là một chú mèo lang thang bên đống đổ nát do bão. Một người hàng xóm đã đón mèo về và cho nó ăn uống. Ảnh: AP./.

