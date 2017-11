Rơi máy bay trực thăng quân sự Iraq, 7 người thiệt mạng

Hôm nay (12/11), một máy bay trực thăng quân sự Iraq đã rơi xuống tỉnh Wasit, phía đông Iraq, khiến 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo thông báo của lực lượng an ninh Iraq, máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất đang trên đường làm nhiệm vụ đã rơi xuống tỉnh Wasit và tất cả thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Vụ rơi máy bay trực thăng xảy ra khi lực lượng an ninh Iraq đang tiến hành một chiến dịch quân sự lớn nhằm truy quét các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại nơi ẩn náu cuối cùng ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq. Theo tuyên bố của lực lượng an ninh Iraq, sự cố kỹ thuật được cho là nguyên nhân gây ra vụ rơi trực thăng của Nga./.