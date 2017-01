Biếm họa 24h: Thầy trò Jurgen Klopp lỡ “chuyến tàu” FA Cup

Rooney hóa "khủng", lập kỷ lục trong chiến thắng 4-0 trước Reading của MU tại FA Cup 2016/2017.(Ảnh: Just toon it) Bàn thắng vào lưới Reading tại FA Cup, Rooney sánh ngang huyền thoại ở MU. (Ảnh: Zezo) Với 249 pha lập công, Rooney san bằng kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. (Ảnh: Omar) Ronaldo và Rooney cùng ghi danh sử sách ở làng túc cầu thế giới. (Ảnh: Footy Toonz) HLV Wenger khen ngợi Ronaldo khi anh có 4 quả bóng vàng trong sự nghiệp. (Ảnh: Abdosh) Các "ông lớn" tại Premier League chế giễu HLV Jurgen Klopp khi Liverpool hòa thất vọng trước Plymouth tại FA Cup. (Ảnh: Just toon it) Barca đòi công bằng trong trận thua "cay đắng" 1-2 trước Athletic Bilbao tại Cup Nhà vua Tây Ban Nha. (Ảnh: Footy toonz) Thầy trò Zidane đi tìm trận bất bại thứ 39. (Ảnh: Footy toonz) Robert Lewandowski không hứng thú với "tiền tấn" của Trung Quốc. (Ảnh: Omar).

Rooney hóa "khủng", lập kỷ lục trong chiến thắng 4-0 trước Reading của MU tại FA Cup 2016/2017.(Ảnh: Just toon it) Bàn thắng vào lưới Reading tại FA Cup, Rooney sánh ngang huyền thoại ở MU. (Ảnh: Zezo) Với 249 pha lập công, Rooney san bằng kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. (Ảnh: Omar) Ronaldo và Rooney cùng ghi danh sử sách ở làng túc cầu thế giới. (Ảnh: Footy Toonz) HLV Wenger khen ngợi Ronaldo khi anh có 4 quả bóng vàng trong sự nghiệp. (Ảnh: Abdosh) Các "ông lớn" tại Premier League chế giễu HLV Jurgen Klopp khi Liverpool hòa thất vọng trước Plymouth tại FA Cup. (Ảnh: Just toon it) Barca đòi công bằng trong trận thua "cay đắng" 1-2 trước Athletic Bilbao tại Cup Nhà vua Tây Ban Nha. (Ảnh: Footy toonz) Thầy trò Zidane đi tìm trận bất bại thứ 39. (Ảnh: Footy toonz) Robert Lewandowski không hứng thú với "tiền tấn" của Trung Quốc. (Ảnh: Omar).