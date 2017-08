“Bom tấn” Barca và ngôi sao tăng giá “không ngừng” sau một mùa giải

10. Mohamed Salah – Từ Chelsea đến AS Roma mùa 2016/17 (15 triệu euro) – Từ AS Roma đến Liverpool mùa 2017/18 (42 triệu euro) – Tăng 27 triệu euro. 9. Arkadiusz Milik – Từ Bayer Leverkusen đến Ajax mùa 2015/16 (3 triệu euro) – Từ Ajax đến Napoli mùa 2016/17 (32 triệu euro) – Tăng 29 triệu euro. 8. James Rodriguez – Từ Porto đến AS Monaco mùa 2013/14 (45 triệu euro) – Từ AS Monaco đến Real Madrid mùa 2014/15 (75 triệu euro) – Tăng 30 triệu euro. 7. Axel Witsel – Từ Standard Liege đến Benfica mùa 2011/12 (9 triệu euro) – Từ Benfica đến Zenit mùa 2012/13 (40 triệu euro) – Tăng 31 triệu euro. 6. Alvaro Morata – Từ Juventus đến Real mùa 2016/17 (30 triệu euro) – Từ Real đến Chelsea mùa 2017/18 (62 triệu euro) – Tăng 32 triệu euro. 5. Didier Drogba – Từ Guingamp đến Marseille mùa 2003/04 (6 triệu euro) – Từ Marseille đến Chelsea mùa 2004/05 (39 triệu euro) – Tăng 33 triệu euro. 4. Nicolas Otamendi – Từ Porto đến Valencia mùa 2014/15 (12 triệu euro) – Từ Valencia đến Manchester City mùa 2015/16 (45 triệu euro) – Tăng 33 triệu euro. 3. Davinson Sanchez – Từ Atletico Nacional đến Ajax mùa 2016/17 (5 triệu euro) – Từ Ajax đến Tottenham Hotspur mùa 2017/18 (40 triệu euro) – Tăng 35 triệu euro. 2. Benjamin Mendy – Từ Marseille đến AS Monaco mùa 2016/17 (13 triệu euro) – Từ AS Monaco đến Manchester City mùa 2017/18 (58 triệu euro) – Tăng 45 triệu euro. 1. Ousmane Dembele – Từ Stade Rennais đến Borussia Dortmund mùa 2016/17 (15 triệu euro) – Từ Dortmund đến Barcelona mùa 2017/18 (105 triệu euro) – Tăng 90 triệu euro.

10. Mohamed Salah – Từ Chelsea đến AS Roma mùa 2016/17 (15 triệu euro) – Từ AS Roma đến Liverpool mùa 2017/18 (42 triệu euro) – Tăng 27 triệu euro. 9. Arkadiusz Milik – Từ Bayer Leverkusen đến Ajax mùa 2015/16 (3 triệu euro) – Từ Ajax đến Napoli mùa 2016/17 (32 triệu euro) – Tăng 29 triệu euro. 8. James Rodriguez – Từ Porto đến AS Monaco mùa 2013/14 (45 triệu euro) – Từ AS Monaco đến Real Madrid mùa 2014/15 (75 triệu euro) – Tăng 30 triệu euro. 7. Axel Witsel – Từ Standard Liege đến Benfica mùa 2011/12 (9 triệu euro) – Từ Benfica đến Zenit mùa 2012/13 (40 triệu euro) – Tăng 31 triệu euro. 6. Alvaro Morata – Từ Juventus đến Real mùa 2016/17 (30 triệu euro) – Từ Real đến Chelsea mùa 2017/18 (62 triệu euro) – Tăng 32 triệu euro. 5. Didier Drogba – Từ Guingamp đến Marseille mùa 2003/04 (6 triệu euro) – Từ Marseille đến Chelsea mùa 2004/05 (39 triệu euro) – Tăng 33 triệu euro. 4. Nicolas Otamendi – Từ Porto đến Valencia mùa 2014/15 (12 triệu euro) – Từ Valencia đến Manchester City mùa 2015/16 (45 triệu euro) – Tăng 33 triệu euro. 3. Davinson Sanchez – Từ Atletico Nacional đến Ajax mùa 2016/17 (5 triệu euro) – Từ Ajax đến Tottenham Hotspur mùa 2017/18 (40 triệu euro) – Tăng 35 triệu euro. 2. Benjamin Mendy – Từ Marseille đến AS Monaco mùa 2016/17 (13 triệu euro) – Từ AS Monaco đến Manchester City mùa 2017/18 (58 triệu euro) – Tăng 45 triệu euro. 1. Ousmane Dembele – Từ Stade Rennais đến Borussia Dortmund mùa 2016/17 (15 triệu euro) – Từ Dortmund đến Barcelona mùa 2017/18 (105 triệu euro) – Tăng 90 triệu euro.