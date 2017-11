Chelsea thắng đậm Qarabag để giành ngôi đầu bảng C

Dù phải làm khách trên sân của Qarabag nhưng Chelsea vẫn thể hiện một đẳng cấp áp đảo. Đội bóng thành London có 3 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất. Cơ hội được trao cho Willian, Rudiger và Luiz thay vì Cahill và Christensen và Morata.

Chelsea thắng đậm Qarabag để vươn lên ngôi đầu bảng C. (Ảnh: Reuters)

Sau một vài pha bắn phá không thành công của Willian và Hazard, phút 19 Chelsea đã tìm thấy bàn mở tỉ số trên chấm 11m. Sadygov phạm lỗi với Willian trong vòng cấm và Hazard đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số trên chấm phạt đền. Tình huống phạm lỗi này còn khiến Sadygov bị đuổi khỏi sân.

Chơi hơn người, Chelsea không khó để có được bàn thắng thứ hai. Phút 36, Willian phối hợp một chạm đẳng cấp với Hazard để xé toang hàng thủ áo đen, nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, vẫn là Willian toả sáng khi kiếm về một quả penalty nữa (Fabregas dứt điểm thành công) và sau đó, tiền vệ người Brazil tự mình ấn định tỉ số 4-0.

Thắng lợi này giúp Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng C, do ở trận đấu sau đó Atletico đã đánh bại AS Roma 2-1./.

Tỉ số: Qarabag 0-4 Chelsea (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn: Hazard 21' (penalty), Willian 36' - 85', Fabregas 73' (penalty)

Thẻ đỏ: Sadygov 19'

Đội hình xuất phát:

Qarabag: Sehic, Medvedev, Sadygov, Rzezniczak, Agolli, Guerrier, Almeida, Garayev, Madatov, Michel, Ndlovu.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Zappacosta, Fabregas, Kante, Willian, Alonso, Pedro, Hazard.