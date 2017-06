Chuyển nhượng MU ngày 28/6: Quỷ đỏ sẵn sàng chia tay Martial

Bản tin chuyển nhượng ngày 28/6 của MU có những thông tin sau: MU chiêu mộ tiền vệ vô danh? Daily Star cho hay, MU có thể sẽ chiêu mộ tiền vệ Marten De Roon từ Middlesbrough, đội bóng đã xuống hạng ở Premier League mùa trước. Được biết, mức giá của Marten De Roon khoảng 8,8 triệu Bảng và HLV Jose Mourinho quyết định theo đuổi tiền vệ này do lời khuyên của cựu trợ lý Aitor Karanka. Anthony Martial quyết tâm dứt áo ra đi Báo giới Anh đưa tin, Anthony Martial đã bày tỏ mong muốn chia tay MU và đội bóng áo đỏ sẽ không cản đường chân sút 21 tuổi. Mới đây, Daily Mail cũng cho hay, Arsenal đang muốn chiêu mộ tiền đạo người Pháp trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Morata cập bến Old Trafford trong 48 giờ tới? Manchester Evening News cho hay, Alvaro Morata đã cắt ngắn tuần trăng mật để trở lại Madrid thúc đẩy việc chuyển sang MU. Được biết, thương vụ chiêu mộ chân sút người Tây Ban Nha có thể được Quỷ đỏ hoàn tất trong 48 giờ tới. MU hết hy vọng chiêu mộ Lewandowski Sau khi Bayern Munich ra thông điệp cảnh cáo việc MU “đi đêm” với Robert Lewandowski, đến lượt người đại diện Cezary Kucharski của chân sút người Ba Lan lên tiếng. Theo Cezary Kucharski, Bayern Munich chính là CLB tốt nhất dành cho Robert Lewandowski. MU tìm người dự bị cho Valencia Dù Fosu-Mensah và Axel Tuanzebe đã cho thấy triển vọng hứa hẹn, MU vẫn muốn mang về một hậu vệ cánh giàu kinh nghiệm hơn để dự bị cho Antonio Valencia. Theo đó, Kevin Malcuit (St.Etiene) và Serge Aurier (PSG) đang là những mục tiêu được nhắm đến. Inter Milan cố gắng níu kéo Perisic Theo Mirror, Inter Milan đã đề nghị nâng mức lương của Ivan Perisic từ 64 nghìn Bảng/tuần lên 85 nghìn Bảng/tuần để giữ chân tiền vệ này ở lại sân Giuseppe Meazza đến năm 2021. Tuy nhiên, ngôi sao người Croatia sẽ từ chối đề nghị này, do rất hứng thú với việc chuyển sang MU. PSG ra giá bán Lucas Moura Tờ Le Parisien của Pháp đưa tin, PSG sẵn sàng bán Lucas Moura với giá 27 triệu Bảng. Hiện tại, MU, Liverpool và Inter Milan được “nhận diện” là các đội bóng muốn có được cầu thủ chạy cánh người Brazil. AC Milan tranh James Rodriguez với MU Theo tờ Mundo Deportivo, AC Milan sẽ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký James Rodriguez cùng MU và Chelsea. Ở kỳ chuyển nhượng Hè này, AC Milan đã chi tiêu rất mạnh tay nhằm nâng cấp đội hình, sau khi về tay ông chủ người Trung Quốc.

