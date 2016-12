Đánh bại Hull City, Man City tạm chiếm ngôi nhì bảng

Gặp nhiều khó khăn, Man City vẫn có chiến thắng. (Ảnh: Getty).

Man City đã tạm vươn lên ngôi nhì bảng. (Ảnh: Getty).

Đội hình dự kiến giúp Man City “khuất phục” Hull City VOV.VN - 11 cầu thủ trong đội hình dự kiến của đội chủ sân Etihad sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola giành điểm trước Hull City tại vòng 18 Premier League 2016/17.

Đội hình thi đấu:



Hull: Marshall; Maguire, Dawson, Davies; Elmohamady, Livermore (Henriksen, 74’), Huddlestone (Mason, 63’), Clucas (Diomande, 78’), Robertson; Snodgrass; Mbokani.

Man City: Bravo; Sagna, Otamendi, Stones (Kolarov, 18’), Clichy; Toure, Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Silva (Fernando, 87’); Nolito (Iheanacho, 57’).

Đến làm khách của Hull City, Man City được dự báo sẽ có một trận đấu không quá khó khăn khi đối thủ đang đứng cuối bảng.Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã không cho thấy điều đó. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chơi một trận đấu bế tắc đến cùng cực khi thiếu vắng Aguero và thường xuyên rơi vào tình thế phải đấu sức với đối phương.Không những vậy, các hậu vệ Man City gặp khá nhiều khó khăn để ngăn chặn Dieumerci Mbokani và nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số.Nhưng cuối cùng, khi các hậu vệ Hull mắc sai lầm, The Citizens cũng có bàn mở tỷ số ở phút 72. Andrew Robertson phạm lỗi với một cầu thủ đội khách trong vòng cấm và Yaya Toure không phạm bất cứ sai lầm nào trên chấm 11m, đưa Man xanh vươn lên dẫn trước.Bàn thắng khai thông bế tắc như giúp Man City cởi bỏ gánh nặng tâm lí. Kết quả, trong 10 phút cuối, thủ thành Hull City là Marshall đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa do công của tài năng trẻ Iheanacho và pha phản lưới của Curtis Davies.Như vậy, thầy trò Pep Guardiola tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh với 39 điểm (hơn Liverpool 2 điểm, đá nhiều hơn 1 trận) trong khi Hull City dậm chân ở vị trí cuối bảng./.