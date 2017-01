Đội hình ưu tú tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). Thủ thành sinh năm 1993 đã chiếm được lòng tin của HLV Trương Việt Hoàng và luôn có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng đất Cảng từ mùa giải trước. Trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016, thủ môn Việt kiều này cũng được HLV Hữu Thắng triệu tập. Hậu vệ phải: Thanh Hiền (Than Quảng Ninh - 22). Cựu hậu vệ Đồng Tháp trở thành trụ cột nơi hàng lang phải của đội bóng đất Mỏ. Trung vệ: Phạm Hoàng Lâm (Long An), với chiều cao lý tưởng, trung vệ này cũng được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Trung vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA). Trở lại đầy ấn tượng sau án treo giò dài hạn của VFF, Hải "Quế" đang là chốt chặn vững chắc cả ở đội bóng thành Vinh và ĐTQG. Trung vệ: Thân Thành Tín (Sài Gòn FC - bên phải). Bước sang năm 2017, mặc dù Thân Thành Tín chưa có phong độ tốt, nhưng thời gian cuối ở mùa giải trước, trung vệ sinh năm 1993 chơi ấn tượng và giúp Sài Gòn FC có được kết quả có lợi. (Ảnh: bongda.vn) Hậu vệ trái: Phạm Mạnh Hùng (SLNA - áo vàng). Sở hữu kèo trái khéo léo cùng khả năng sút phạt ấn tượng, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SLNA được mọi người biết tên với tên gọi Hùng "xà ngang" cùng khả năng leo biên đầy tốc độ của mình. Tiền vệ: Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng- áo đỏ). Dù liên tục dính chấn thương lưng và mới đây là bị gãy tay trong trận đá giao hữu trước thềm V-League 2017 nhưng Võ Huy Toàn luôn là niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng và cánh cửa lên tuyển luôn rộng mở với tiền vệ này khi hoàn toàn bình phục. Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC- áo tím). Trong 2 năm gần đây tiền vệ sinh năm 1993 đã chiếm trọn được lòng tin HLV trưởng của Hà Nội FC khi anh liên tục có tên trong đội hình ra sân. Ở mùa giải 2016, tiền vệ sinh năm 1993 đã có 4 pha lập công giúp đội bóng thủ đô đăng quang tại V-League năm đó. Tiền vệ: Hồ Sỹ Sâm (Sông Lam Nghệ An). Một cầu thủ nữa của đội bóng xứ Nghệ, với tài năng của anh nên thật khó khi không có tên của Sỹ Sâm trong đội hình ưu tú tuổi Dậu. (Ảnh: Songlamplus.vn) Tiền vệ: Phan Đình Thắng (QNK Quảng Nam- bên phải). Ở mùa giải trước chỉ với 13 lần ra sân nhưng tiền vệ của CLB QNK Quảng Nam có 3 pha lập công. Tại V-League 2017, anh hứa hẹn sẽ là trụ cột cho QNK Quảng Nam.(Ảnh: Zing) Tiền đạo: Bùi Quang Khải (Viettel). Vị trí tiền đạo cắm là khiếm khuyết lớn nhất của thế hệ 1993, Bùi Quang Khải của Viettel là tiền đạo nổi danh duy nhất. Anh mới có 2 bàn thắng cho Viettel tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, Quang Khải luôn được tin tưởng góp mặt trong đội hình 1 của đội bóng Quân đội. (Ảnh:Ole.vn) Đội hình ưu tú tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam với sơ đồ 5-4-1.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). Thủ thành sinh năm 1993 đã chiếm được lòng tin của HLV Trương Việt Hoàng và luôn có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng đất Cảng từ mùa giải trước. Trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016, thủ môn Việt kiều này cũng được HLV Hữu Thắng triệu tập. Hậu vệ phải: Thanh Hiền (Than Quảng Ninh - 22). Cựu hậu vệ Đồng Tháp trở thành trụ cột nơi hàng lang phải của đội bóng đất Mỏ. Trung vệ: Phạm Hoàng Lâm (Long An), với chiều cao lý tưởng, trung vệ này cũng được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Trung vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA). Trở lại đầy ấn tượng sau án treo giò dài hạn của VFF, Hải "Quế" đang là chốt chặn vững chắc cả ở đội bóng thành Vinh và ĐTQG. Trung vệ: Thân Thành Tín (Sài Gòn FC - bên phải). Bước sang năm 2017, mặc dù Thân Thành Tín chưa có phong độ tốt, nhưng thời gian cuối ở mùa giải trước, trung vệ sinh năm 1993 chơi ấn tượng và giúp Sài Gòn FC có được kết quả có lợi. (Ảnh: bongda.vn) Hậu vệ trái: Phạm Mạnh Hùng (SLNA - áo vàng). Sở hữu kèo trái khéo léo cùng khả năng sút phạt ấn tượng, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SLNA được mọi người biết tên với tên gọi Hùng "xà ngang" cùng khả năng leo biên đầy tốc độ của mình. Tiền vệ: Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng- áo đỏ). Dù liên tục dính chấn thương lưng và mới đây là bị gãy tay trong trận đá giao hữu trước thềm V-League 2017 nhưng Võ Huy Toàn luôn là niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng và cánh cửa lên tuyển luôn rộng mở với tiền vệ này khi hoàn toàn bình phục. Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC- áo tím). Trong 2 năm gần đây tiền vệ sinh năm 1993 đã chiếm trọn được lòng tin HLV trưởng của Hà Nội FC khi anh liên tục có tên trong đội hình ra sân. Ở mùa giải 2016, tiền vệ sinh năm 1993 đã có 4 pha lập công giúp đội bóng thủ đô đăng quang tại V-League năm đó. Tiền vệ: Hồ Sỹ Sâm (Sông Lam Nghệ An). Một cầu thủ nữa của đội bóng xứ Nghệ, với tài năng của anh nên thật khó khi không có tên của Sỹ Sâm trong đội hình ưu tú tuổi Dậu. (Ảnh: Songlamplus.vn) Tiền vệ: Phan Đình Thắng (QNK Quảng Nam- bên phải). Ở mùa giải trước chỉ với 13 lần ra sân nhưng tiền vệ của CLB QNK Quảng Nam có 3 pha lập công. Tại V-League 2017, anh hứa hẹn sẽ là trụ cột cho QNK Quảng Nam.(Ảnh: Zing) Tiền đạo: Bùi Quang Khải (Viettel). Vị trí tiền đạo cắm là khiếm khuyết lớn nhất của thế hệ 1993, Bùi Quang Khải của Viettel là tiền đạo nổi danh duy nhất. Anh mới có 2 bàn thắng cho Viettel tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, Quang Khải luôn được tin tưởng góp mặt trong đội hình 1 của đội bóng Quân đội. (Ảnh:Ole.vn) Đội hình ưu tú tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam với sơ đồ 5-4-1.