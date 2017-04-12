Đội hình vĩ đại nhất của Real Madrid ở sân chơi Champions League

Cập nhật lúc: 14:38 12/04/2017 (GMT+7)

VOV.VN - Tờ GOAL vừa chọn ra đội hình xuất sắc nhất lịch sử của Real ở sân chơi Champions League.

Hoàng Yến/VOV.VN
Theo GOAL Ảnh: Getty Images
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