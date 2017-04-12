Đội hình vĩ đại nhất của Real Madrid ở sân chơi Champions League

Đội hình xuất sắc nhất lịch sử Champions League của Real do GOAL lựa chọn gồm những gương mặt sau:
THỦ MÔN | IKER CASILLAS
HẬU VỆ PHẢI | SERGIO RAMOS
TRUNG VỆ | MANOLO SANCHÍS
TRUNG VỆ | FERNANDO HIERRO
HẬU VỆ TRÁI | ROBERTO CARLOS
TIỀN VỆ | FERNANDO REDONDO
TIỀN VỆ | ZINEDINE ZIDANE
TIỀN VỆ | RAÚL GONZÁLEZ
TIỀN VỆ | LUIS FIGO
TIỀN ĐẠO | PREDRAG MIJATOVIC
TIỀN ĐẠO | CRISTIANO RONALDO
Đội hình theo sơ đồ 4-4-2.
|Đội hình xuất sắc nhất lịch sử Champions League của Real do GOAL lựa chọn gồm những gương mặt sau:
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HẬU VỆ PHẢI | SERGIO RAMOS
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TRUNG VỆ | MANOLO SANCHÍS
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TRUNG VỆ | FERNANDO HIERRO
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HẬU VỆ TRÁI | ROBERTO CARLOS
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TIỀN VỆ | FERNANDO REDONDO
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TIỀN VỆ | ZINEDINE ZIDANE
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TIỀN ĐẠO | PREDRAG MIJATOVIC
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TIỀN ĐẠO | CRISTIANO RONALDO
|Đội hình theo sơ đồ 4-4-2.