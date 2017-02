Hai đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường AFC Cup 2017 là Hà Nội FC và Than Quảng Ninh sẽ phải thuê sân vận động quốc gia Mỹ Đình, để thi đấu do do sân nhà không đạt yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Sau khi cử phái đoàn tới khảo sát, AFC thông báo sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội và Cẩm Phả của Than Quảng Ninh không đạt yêu cầu để thi đấu AFC Cup 2017.

Sân nhà của Quảng Ninh chất lượng mặt cỏ tốt, đủ phòng chức năng nhưng cách xa sân bay, gây bất tiện cho việc di chuyển của các đội khách. Trong khi đó, mặt cỏ và khán đài của sân Hàng Đẫy đều không đạt chuẩn.

Hà Nội FC và Than Quảng Ninh phải thuê sân đá AFC Cup (Ảnh: Minh Hoàng).

Hà Nội FC đương kim vô địch V-League, thua Kitchee (Hong Kong, Trung Quốc) tại vòng sơ loại AFC Champions League nên phải xuống đá vòng bảng AFC Cup cùng Than Quảng Ninh (đương kim vô địch cúp Quốc gia).

Hà Nội FC nằm ở bảng G cùng Felda United (Malaysia), Tampines Rovers (Singapore) và Ceres Negros (Philippines). Trong khi đó CLB Than Quảng Ninh ở bảng H cùng Yadanarbon (Myanmar), Lanexang United (Lào) và đội thắng trong cặp đấu giữa Phnom Penh Crown (Campuchia) gặp Home United (Singapore).

Ở trận đấu lượt đi vào cuối tháng 1, Home United giành thắng lợi 4-3 ngay trên sân khách và hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về vào ngày 07/02 để quyết định chủ nhân tấm vé dự vòng bảng AFC Cup./.