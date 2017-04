HLV Phan Thanh Hùng tự tin giành chiến thắng trước Home United

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Home United trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2017, diễn ra vào sáng nay (4/4), HLV Phan Thanh Hùng tự tin đội bóng của ông vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng sau.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự tin giành trọn 3 điểm trước Home United trên sân Mỹ Đình.

Ngoài ra, đội bóng đất Mỏ đang không được sự ủng hộ về mặt nhân sự, HLV Thanh Hùng chia sẻ: “Mặc dù đội bóng đang thiếu nhiều cầu thủ, hay Tuấn Linh và Minh Tuấn đang không có thể lực tốt nhất do phải di chuyển quãng đường dài.

Tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu ngày mai. Sự quay trở lại của Thanh Hiền là một tín hiệu đáng mừng cho đội bóng. Và chúng tôi vẫn có đủ những cầu thủ để đảm bảo giành được kết quả có lợi trước Home United”.

Đồng quan điểm với HLV Phan Thanh Hùng, đội trưởng Tuấn Linh cũng tự tin giữ sạch lưới và giành trọn 3 điểm trước CLB tới từ Singapore - Home United, anh nói: “Tôi sẽ quyết tâm không để thủng lưới và đội bóng sẽ giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai”.

Vào lúc 18h ngày mai (5/4), tại vòng bảng H của AFC Cup 2017, Than Quảng Ninh sẽ đụng độ với Home United ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình./.