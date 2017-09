Biếm họa 24h: Phó chủ tịch MU khiến châu Âu “sợ hãi” trước Quỷ đỏ

Trái ngược với Wenger, Mourinho, Pep Guardiola, Conte và Klopp "nhảy múa" trong ngày Premier League trở lại. (Ảnh: Just toon it) Thời của “UEFAUnited” sắp tới khi Phó chủ tịch MU- Ed Woodward chuẩn bị ngồi vào ghế hội đồng chiến lược của Liên đoàn bóng đá châu Âu. (Ảnh: Troll bóng đá) Bỏ qua chuyện học hành, Marcus Rashford "hả hê" với dự án làm giàu. (Ảnh: Troll bóng đá) Chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh vẫn "ngoảnh mặt" với Liverpool sau 27 năm. (Ảnh: Troll bóng đá) Philippe Coutinho cười buồn khi trở lại Liverpool do tâm trí đã ở Nou Camp. (Ảnh: Troll bóng đá) Các "siêu" tiền vệ ngả mũ thán phục tài năng của Lee Nguyễn. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Mai Đức Chung "tá hỏa" khi nhầm giáo án bóng đá nữ sang bóng đá nam. (Ảnh: Họa sĩ An Thắng)

