Gợi cảm trên phim, mỹ nhân “50 sắc thái” lại có gu thời trang kín đáo

Dakota Johnson diện chiếc đầm ôm sát cơ thể khi tham dự một sự kiện ở Rockefeller Plaza tại New York hồi tháng 2/2015. Tháng 2/2015, nữ diễn viên đã diện chiếc đầm tông trắng với đường viền đen điểm xuyết nổi bật khi xuất hiện trên Late Night With Jimmy Fallon. Dakota Johnson bị bắt gặp khi đang dạo phố tại New York vào tháng 2/2015. Dakota Johnson thanh lịch với chiếc đầm da đen kết hợp cùng áo gam trắng khi xuất hiện tại buổi công chiếu ra mắt phim hồi năm 2015. Tháng 7/2014, Dakota Johnson đã diện chiếc đầm hoa chất liệu voan mềm mại, nữ tính khi có mặt tại làng Đông, New York. Người đẹp tự tin sải bước tại Los Angeles. Dakota Johnson dừng chân ở West Village, New York vào tháng 7/2014. Cũng tại thời điểm đó, Dakota Johnson đến tham dự show Chanel Haute Couture. Tháng 6/2014, nữ diễn viên "50 sắc thái" khoe vẻ đẹp gợi cảm với trang phục tông đen "toàn tập" ở New York. Dakota Johnson xuất hiện tại Thành phố Jersey hồi tháng 5/2014. Dakota Johnson diện trang phục của thương hiệu Gucci đến dự buổi dạ tiệc vào tháng 11/2013. Dakota Johnson tham dự buổi ra mắt Don Jon ở New York, tháng 9/2013. Nữ diễn viên xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA ở Los Angeles, tháng 6/ 2013.

