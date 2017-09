Kim Dung Next Top Model bị bắt gặp “hẹn hò” với “trai lạ“

Trước khi bước vào đêm chung kết Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Top 3 gồm Chà Mi - Kim Dung - Thùy Dương được tận hưởng chuyến đi xa hoa tại Hàn Quốc. Tại đây, Top 3 đã được đưa đến tham quan và casting tại công ty đào tạo người mẫu hàng đầu châu Á - YGKPlus. Đây cũng chính là công ty sẽ trao cho Quán quân VNTM All Stars một hợp đồng làm việc giá trị. Top 3 có thời gian gặp gỡ, trò chuyện với người mẫu hàng đầu Châu Á - Choi So Ra. Cô đã chia sẻ cho các thí sinh bí quyết đăng quang ngôi vị Quán quân của mình tại chương trình Người mẫu Hàn Quốc 2012. Ngoài ra, ba cô gái còn được thăm thú trung tâm Seoul, diện những bộ Hanbok và khám phá ẩm thực bản địa. Tại con phố mua sắm sầm uất nhất Seoul, Top 3 đã thực hiện quay TVC (video quảng cáo) trong những bộ trang phục năng động, trẻ trung, sang trọng. Đây là lần đầu tiên Thùy Dương, Chà Mi, Kim Dung có cơ hội quay TVC tại nước ngoài. Thùy Dương và Chà Mi sải bước qua từng con phố, thỏa sức với thú vui mua sắm những món hàng thời trang sành điệu. Chà Mi và Thùy Dương đôi khi mải vui đùa mà quên mất mình đang quay TVC. Kim Dung được sánh vai cùng với “trai đẹp và con thơ", cả gia đình cùng nhau dạo phố và mua sắm. Lần đầu tiên cộng tác, nhưng mẫu nam và mẫu nhí người Hàn tỏ ra rất thiện chí. Họ hết lời ca ngợi tác phong làm việc chuyên nghiệp của Kim Dung. Thùy Dương - Chà Mi - Kim Dung đã quay được TVC tốt ở phần hình ảnh và truyền tải được thông điệp thời trang của nhãn hàng./. http://streaming.vov.vn/2017_09_06/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/TOP_3_NEXT_TOP_CASTING_YG_KPLUS_VA_TRAI_NGHIEM_XU_SO_KIM_CHI.mp4

