Màn so tài đầu tiên tại Next top Model khiến các thí sinh “khiếp vía“

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo hướng dẫn cũng với chuyên gia trang điểm Nam Trung. Cắc thí sinh tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng sợ hãi trước phần thử thách treo ngược chụp ảnh được đặt ra cho mình. Mới tập đầu tiên nhưng ban tổ chức đã đưa ra thử thách vô cùng "khó nhằn", 13 thí sinh với đủ trạng thái tâm lý từ hoang mang đến lo lắng trước khi bước vào phần thi của mình. Những thí sinh có thể trạng yếu liên tục bị ngất xỉu, nôn ói, choáng váng... Chà Mi vừa bị kéo lên thì đã bắt đầu có cảm giác nôn ói và buộc phải dừng cuộc thi để nhờ đội ngũ y tế trợ giúp. Tuy nhiên, bằng sự kinh nghiệm rút ra từ các mùa trước, các thí sinh vẫn vượt qua được phần thi khó khăn này. Shoot hình lọt vào top an toàn của Nguyễn Hợp. Cao Thiên Trang cũng lọt top an toàn Cao Ngân phải đối đầu với nguy cơ bị loại vì bức ảnh không mấy ấn tượng này Với màn catwalk "hùng hục" khô cứng cùng shoot hình được đánh giá tệ, Hồng Anh là một trong hai thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm cuối cùng. Thùy Dương đã làm không tốt và nhận lại lời nhận xét khắt khe của giám đốc sáng tạo Nam Trung: “Chán”. Tuy nhiên cô đã thở phào nhẹ nhõm khi vẫn lọt top an toàn. Chà Mi lot top an toàn tuy nhiên cô tỏ ra khá nhạt nhòa trong tập đầu tiên này. Lại Thanh Hương lọt top an toàn, nhưng đối với giám khảo khó tính Nam Trung thì lại đưa ra cho nhóm này một lời cảnh báo: “Đối với tôi an toàn có nghĩa là không ai nhớ đến bạn". Kim Dung cũng lot top an toàn Kiki Le nhận nhiều lời chê từ ban giám khảo, cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu không muốn bị ra về sớm. Hoàng Oanh vào top nguy hiểm Bức ảnh tệ hại lộ hầu hết khuyết điểm trên cơ thể của Hồng Xuân khiến ban giám khảo vô cùng thất vọng Đây là shoot hình đẹp nhất trong tập đầu tiên của Viet Nam Next top Model mùa 8. Thùy Trâm dường như đã biết đặt năng lượng đúng chỗ, khéo léo vượt qua hai phần thi một cách xuất sắc và nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo./.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo hướng dẫn cũng với chuyên gia trang điểm Nam Trung. Cắc thí sinh tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng sợ hãi trước phần thử thách treo ngược chụp ảnh được đặt ra cho mình. Mới tập đầu tiên nhưng ban tổ chức đã đưa ra thử thách vô cùng "khó nhằn", 13 thí sinh với đủ trạng thái tâm lý từ hoang mang đến lo lắng trước khi bước vào phần thi của mình. Những thí sinh có thể trạng yếu liên tục bị ngất xỉu, nôn ói, choáng váng... Chà Mi vừa bị kéo lên thì đã bắt đầu có cảm giác nôn ói và buộc phải dừng cuộc thi để nhờ đội ngũ y tế trợ giúp. Tuy nhiên, bằng sự kinh nghiệm rút ra từ các mùa trước, các thí sinh vẫn vượt qua được phần thi khó khăn này. Shoot hình lọt vào top an toàn của Nguyễn Hợp. Cao Thiên Trang cũng lọt top an toàn Cao Ngân phải đối đầu với nguy cơ bị loại vì bức ảnh không mấy ấn tượng này Với màn catwalk "hùng hục" khô cứng cùng shoot hình được đánh giá tệ, Hồng Anh là một trong hai thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm cuối cùng. Thùy Dương đã làm không tốt và nhận lại lời nhận xét khắt khe của giám đốc sáng tạo Nam Trung: “Chán”. Tuy nhiên cô đã thở phào nhẹ nhõm khi vẫn lọt top an toàn. Chà Mi lot top an toàn tuy nhiên cô tỏ ra khá nhạt nhòa trong tập đầu tiên này. Lại Thanh Hương lọt top an toàn, nhưng đối với giám khảo khó tính Nam Trung thì lại đưa ra cho nhóm này một lời cảnh báo: “Đối với tôi an toàn có nghĩa là không ai nhớ đến bạn". Kim Dung cũng lot top an toàn Kiki Le nhận nhiều lời chê từ ban giám khảo, cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu không muốn bị ra về sớm. Hoàng Oanh vào top nguy hiểm Bức ảnh tệ hại lộ hầu hết khuyết điểm trên cơ thể của Hồng Xuân khiến ban giám khảo vô cùng thất vọng Đây là shoot hình đẹp nhất trong tập đầu tiên của Viet Nam Next top Model mùa 8. Thùy Trâm dường như đã biết đặt năng lượng đúng chỗ, khéo léo vượt qua hai phần thi một cách xuất sắc và nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo./.