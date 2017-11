Những mỹ nhân Hollywood và gu thời trang thay đổi theo năm tháng

Taylor Swift đã diện chiếc đầm 2 dây họa tiết cầu kỳ chất liệu voan mix cùng boots gam đen dáng dài khi xuất hiện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia hồi năm 2006. Thế nhưng, nữ ca sĩ như "lột xác", sau 8 năm, gu thời trang của cô đang từ quê mùa trở nên sexy hơn với áo crop top cúp ngực phối cùng chân đầm đỏ nữ tính. Thời điểm năm 2001, dù chưa nổi tiếng nhưng Angelina Jolie vẫn trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim "Fresh off a Harley" khi diện áo crop top kết hợp cùng quần da bóng ôm sát cơ thể cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Đến năm 2014, gu thời trang của cô thay đổi đáng kể. Bà mẹ 6 con diện đầm cúp ngực gam đen quý phái. Jennifer Lawrence ăn mặc khá giản dị với đầm họa tiết mang gam màu xanh chủ đạo với điểm nhấn là chiếc đai da đen, tôn lên vòng hai gợi cảm cho người đẹp khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế hồi năm 2011. Đến năm 2014, tham dự lễ trao giải Oscar, nữ diễn viên diện đầm cúp ngực gam màu cam quyến rũ, trở thành "tâm điểm" của giới truyền thông. Tại sự kiện diễn ra hồi năm 2009, Miley Cyrus diện chiếc đầm thiết kế cầu kỳ, ôm sát cơ thể, nhưng có phần "già dặn" so với tuổi thật của cô tại thời điểm đó. Nhưng đến 2013, người đẹp trẻ trung và cá tính hơn khi diện áo crop top phối cùng chân đầm hai dây sexy, lộ vòng hai săn chắc và đôi chân dài miên man gợi cảm. Emma Watson diện chiếc đầm cúp ngực gam trắng, trông thật giản dị khi tham dự Lễ trao giải phim ở London hồi năm 2008. Nhưng Emma của năm 2014 đã khác, cô biết cách làm đẹp cho chính mình. Nữ diễn viên diện đầm dáng dài quý phái, sang trọng. Nếu như Rihanna chỉ giản dị với mái tóc thẳng và diện chiếc đầm gam xanh chất liệu vải thô cá tính khi xuất hiện tại American Music Awards năm 2005 thì đến năm 2014, nữ ca sĩ khiến nhiều người phải "đỏ mặt" vì gu thời trang xuyên thấu táo bạo và có phần hơi "dị" của mình. Là người đẹp có gu thẩm mỹ cao nhưng nếu tại Lễ trao giải MTV Movie hồi năm 2009, Kristen Stewart cũng chỉ diện chiếc đầm đỏ với họa tiết đường kẻ ô đen giản dị thì đến 2014, nữ diễn viên khoe vẻ cá tính với đầm họa tiết hoa gam đen thiết kế cầu kỳ, trở nên nổi bật tại LHP New York. Nếu như Cameron Diaz xuất hiện tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng hồi năm 2002 với đầm kẻ ngang dáng dài phối cùng vest khoác ngoài khá lịch sự thì đến năm 2014, gu thời trang của cô thay đổi trẻ trung trông thấy với đầm dáng rộng, thắt đai eo sang chảnh tại buổi ra mắt phim " The Other Woman". Năm 2003, xuất hiện cùng ông xã David Beckham, Victoria diện bộ jumsuit hai dây sexy trông kém tinh tế thì đến năm 2012, cô được khen ngợi bởi gu thời trang sang chảnh với đầm dáng suông nhưng vô cùng quyến rũ. Nếu như trước năm 2000, gu thời trang của Kim Kardashian giản dị đến mức ngạc nhiên, cô diện quần bò phối cùng áo khoác đơn điệu thì sang đến năm 2014, gu thời trang của cô thay đổi đến chóng mặt với đầm hoa văn tông trắng kèm phụ kiện tinh tế. Kim thừa nhận, Kanye đóng vai trò quan trọng trong sự "lột xác" thời trang của cô.

