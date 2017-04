Ảnh: Cầu vượt Cái Lân vừa đi vào hoạt động đã bộc lộ bất cập

Cầu vượt Cái Lân đi vào hoạt động giúp giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường 18 đoạn gần khu vực Cầu Bãi Cháy. Sau nhiều lần lỗi hẹn do phải xử lý vấn đề sạt trượt mái ta luy đường dẫn vào Cảng Cái Lân, đến nay Cầu vượt Cảng Cái Lân đã thông suốt. Các xe tải, container ra vào cảng Cái Lân không làm ảnh hưởng tới giao thông trên Quốc lộ 18. Lối vào trước kia tại khu vực Ngã tư cảng Cái Lân đã được xây bịt kín. Mặt cầu được thu dọn sạch sẽ kể từ khi thông tuyến không còn những bãi rác như trước. Tuy nhiên do đoạn đường dẫn vào cảng nhỏ lại chưa có bãi đỗ xe chờ hàng nên thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường đoạn trước cổng vào cảng. Xe tải, Container đi vào Cảng thông qua cầu vượt rất thuận lợi. Theo phản ánh của các lái xe do trọng tải cầu chỉ đạt 10 tấn 1 trục nên khi xe có tải thì không thể đi vào bằng đường cầu vượt mà phải đi vòng ra khu Công nghiệp Cái Lân nên xa hơn, đường lại xấu hơn.

