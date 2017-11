Cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông tại TP.HCM

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện cho các nạn nhân đã mất do tai nạn giao thông, chia sẻ nỗi đau với người thân, gia đình các nạn nhân.

Thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông

Đây là hoạt động nhằm tưởng niệm những người đã mất và đồng thời cảnh báo về thảm họa do tai nạn giao thông gây ra. Từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức trong trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông để có thể giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn thương tâm.

Những ngày qua, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân bị mất do tai nạn giao thông trên địa bàn, thăm và tặng quà cho gần 20 hộ dân; trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình khó khăn có người thân bị mất do tai nạn giao thông tại huyện Cần Giờ.

Nhiều tăng ni phật tử tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông thành phố cũng đề nghị trong giờ chào cờ đầu tuần vào sáng mai (13/11), các sở, ngành, quận huyện và tất cả các trường học trên địa bàn sẽ dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo thống kê của 10 tháng qua cho biết, trên địa bàn thành phố xảy ra 3.533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 590 người và gây thương tật cho 2.576 người. Trong đó có 75% người bị tử vong do tai nạn giao thông là những người lao động chính trong gia đình, học sinh, sinh viên.../.

