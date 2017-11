10.000 người dự Đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

Sáng 11/11, tại chùa Hội An, Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu vong linh nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với thông điệp “tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Các đại biểu tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT.

Đây là năm thứ 6 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành đoàn thể, địa phương, các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Liên hiệp quốc phát động.

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình người, mọi người đã đứng lên, dành một phút tưởng niệm và cầu nguyện cho các hương linh đã bị tử vong vì tai nạn giao thông; tổ chức khóa lễ cầu siêu, thả chim bồ câu để cầu nguyện và thực hiện các nghi thức tâm linh khác…

Ban tổ chức cũng trao quà để chia sẻ phần nào nỗi đau với gia đình một số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Quý, pháp danh Thọ Bảo, ngụ ở Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Tham gia buổi lễ hôm nay, tôi thấy an vui và cầu siêu, cầu an những vong hồn đó".

Trịnh Đình Tâm, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Bình Dương cho biết: "Qua buổi lễ em cảm thấy luật giao thông rất quan trọng, buổi lễ rất ý nghĩa. Em sẽ tuân theo luật giao thông, giảm tốc độ khi đi và chú ý quan sát".

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông cũng là dịp tuyên truyền cảnh báo cho người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành đúng pháp luật để bảo vệ tính mạng mình và những người trên đường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tai nạn giao thông là thảm họa cho dân tộc, thiệt hại to lớn không gì bù đắp được. Trong 10 tháng qua, đã có gần 6.900 người chết và gần 12.000 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông.

Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Văn Thể bày tỏ sự tưởng nhớ và niềm thương xót với những người không may qua đời khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ để xoa dịu phần nào nỗi đau với người thân các nạn nhân; đồng thời kêu gọi mọi người hãy chấp hành luật giao thông để giảm thiểu những hậu quả đau lòng do tai nạn giao thông./.

