Hải Phòng: Cảnh sát biển tạm giữ gần 3.000 tấn than vi phạm

Gần 3.000 tấn than cám vận chuyển bằng đường biển vừa bị lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 1 kiểm tra, tạm giữ trên khu vực biển thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cảnh sát biển bắt giữ xà lan chở than vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền viên xuất trình một số giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nhưng vẫn còn thiếu nhiều giấy tờ theo quy định của pháp luật và còn nhiều điểm mâu thuẫn.