Kiểm tra quy trình bổ nhiệm Trưởng công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã

Ngày 14/11, thông tin từ Huyện ủy Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã chỉ đạo UBND huyện Nghi Lộc kiểm tra lại quy trình tuyển dụng cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã Nghi Quang. Ông Thấu là người đã nổ súng bắn Chủ tịch UBND xã này bị thương vào ngày 9/11 vừa qua.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 15h15’ ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo với nội dung: “Tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc có tiếng súng nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp đưa đồng chí Thanh đến BVĐK tỉnh Nghệ An kiểm tra vết thương. Đồng thời tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.